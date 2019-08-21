Жители Запорожской области просят защиты у Зеленского, - СМИ

Жители Запорожской области вышли под Офис Президента Украины с требованием обратить внимание на ситуацию в Запорожской области, назначить Главу ОГА и заставить правоохранительные органы расследовать преступления против жителей области. Об этом пишет КП в Украине.

Основные проблемы, которые озвучили люди - земельное рейдерство под прикрытием партии "Слуга народа", бездействие полиции, блокировка работы органов местного самоуправления и дестабилизация ситуации в регионе псевдоактивистами.

Сотни человек приехали в Киев из Черниговского, Бильмакского, Пологовского, Бердянского районов и города Бердянска. По их мнению, отсутствие назначенного представителя Президента в Запорожской области - председателяоблгосадминистрации , а также ожидаемая смена руководителей правоохранительных органов, обострили криминогенную обстановку.

Так, по словам жителей Бильмакского и Бердянского района, бывший кандидат в Верховную Раду от политической партии "Слуга народа" Виталий Боговин называет себя представителем команды Президента в регионе. Его коммерческие структуры являются одними из крупнейших землевладельцев в области и активно ведут рейдерские захваты земель у мелких фермеров. Куда только не обращались пострадавшие- и полицию и в прокуратуру и в суды. Но везде их обращения были проигнорированы.

На митинге выступила одна из пострадавших от рейдерских атак Боговина, Любовь Конькова. Женщина руководит небольшим фермерским хозяйством в селе Шевченково, Бильмакского района. Её семья подвергалась физической расправе со стороны людей, нанятых землевладельцем.

"Боговін захватив наші паї! Він приходив до нас і пропонував продатипаї селян. Ми кажемо: а як же ж люди!? Він - А навіщо вам люди? Тут будемотільки ми! Потім охоронці Боговіна тричі підходили до могосина з тим же питанням. Вінвідмовив. Так вони вислідилийого і побили. Ми звернулись до поліції. Син цілий місяць пролежав у лікарні. Але поліція не реагує! І вони ж таки захватили наші паї. Ми звісно почали судитися з ним. Але суд на йогостороні. Ганьба!

Любовь Конькова – единственная, кто пытается бороться с рейдерством Боговина. Десятки таких же фермеров-одиночек по всейЗапорожскойобластисидят в страхе, наблюдаятакоебездействиеправоохранителей. Люди без сопротивленияотдают землю, которуюобрабатывалимного лет. Ситуация накалена до предела.

"У нас в Новопетрівці самий нижчий у нього результат на виборах був. Так він тепер людям каже, що позвільняє всіх, хто ще залишився працювати.

"Он прикрывается тем, что представляет партию "Слуга народа". Потому что Боговин- представитель Президента! А Президент в курсе, какие у него представители? - выступил житель Бердянска.

Отдельно митингующие обратили внимание на попытки дестабилизировать ситуацию в приграничном Бердянске, где под видом "активистов" из числа бывших участников АТО фактически действует банда, которая вмешивается в работу коммунальных предприятий, органов местного самоуправления, запугивает людей. По данным митингующих и информации в СМИ, эта группа - "Военно-патриотическое объединение участников АТО "Справедливость", сегодня действует в Запорожской области как "ГО "Сармат".

Люди не безосновательно считают, что действия этой группировки покрываются высшим руководством Национальной полиции. Масса криминальных дел в отношении "псевдоактивистов" тормозятся в кабинетах, возможно, не без участия Вячеслава Аброськина - первого заместителя Главы Нацполиции Украины.

Своё коллективное обращение с информацией о фактах противоправных действий со стороны земельного магната Боговина, бездействия полиции и бесчинствах хулиганов, которые называют себя "общественниками", митингующие зарегистрировали как официальное коллективное обращение и передали в Офис Президента.

Под обращением собрано более 4,7 тысяч подписей жителей разных районов Запорожской области.

- Мы надеемся, что президент Зеленский нас услышит и защитит, - заявила одна из митингующих.

-Но если нас не услышат, мы приедем снова!- добавили люди.