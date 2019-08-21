Судебная система оказывает негативное влияние на сектор зеленой энергетики, - Зинченко

Существующая в Украине судебная практика, когда "заинтересованные" оказывают давление на итоговые решения судов, ведет к ухудшению инвестиционного климата и выходу инвесторов из проектов по альтернативной энергетике.

Об этом заявил энергоэксперт, соучредитель общественной организации Greencubator Андрей Зинченко, комментируя ситуацию с задолженностью по оплатам за зеленую электроэнергию в связи с решениями Окружного админсуда (суд приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми утверждался тариф на услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии и оперативно-технологическому управлению).

"Негативное решение суда (Шестого апелляционного административного суда, заседание состоится 21 августа - ред.), если такое будет принято, означает невыполнение инвестиционных обязательств, и такое решение отразится на привлекательности рынка альтернативной энергетики, он станет менее интересен инвесторам. Инвесторы уже очень насторожились в связи с этим судом. На самом деле, все просто: или государство обеспечивает выполнение своих обязательств, или не обеспечивает", - отметил Зинченко.

По его словам, сегодня особенно остро стоит вопрос выплат компенсаций по "зеленому тарифу" за июль. И если суд будет принимать решения не в пользу инвесторов, то это грозит будущим рассмотрением вопроса выплаты компенсаций станциям сектора ВИЭ в Европейском суде.

"Есть много высокопоставленных людей в энергетике, которые понимают, что Украина – подписант Энергетической Хартии, мы не можем просто сказать: все, что вы вложили в зеленую энергетику, ничего не стоит, мы отказываемся от выполнения своих обязательств. Некоторые члены Энергетической Хартии уже пробовали такое делать и потом через европейские суды возвращали деньги инвесторам", - отметил энергоэксперт.

По мнению Андрея Зинченко, суды в Украине принимают бессмысленные решения, оказывающие негативное влияние на экономику и на развитие такой отрасли как "зеленая энергетика".

"Важный вопрос - это ситуация с судами. Судебная система - дырявая и продажная, только слепой может этого не видеть. Соответственно, различные "заинтересованные" стремятся давить на ситуацию через суды", - подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщалось, по словам главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергея Савчука, государство обязано решить вопрос своевременной оплаты за "зеленую" электроэнергию, несмотря на решения Окружного админсуда.

Напомним, 21 августа 2019 года Шестой административный апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционных жалоб НКРЭКУ, ГП "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" на решение Окружного админсуда Киева об обеспечении административного иска.

Ранее Окружной админсуд Киева приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми утверждался тариф на услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии и оперативно-технологическому управлению. В этом тарифе также была заложена компенсация производителям зеленой электроэнергии, что привело к формированию задолженности перед станциями ВИЭ.

По мнению главы компании "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игоря Тынного, чья компания присоединилась к иску в качестве третей стороны, решения Окружного административного суда Киева ведут к оттоку инвестиций из Украины.