Дело "Роттердам+" может не дойти до суда, - Москаль

Дело о "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и рассыпется, если когда дойдет до суда. Об этом заявил экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль в комментарии журналисту, информирует портал obozrevatel.com.

"Оно в любом суде рассыпется, если оно когда-то дойдет до суда. Я не вижу перспектив абсолютно никаких", - заявил Москаль.

Он также не исключил возникновения в стране угольного дефицита, что может привести к кризису в энергетике, из-за нынешнего давления правоохранителей на энергопредприятия.

Напомним, ранее заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий заявил, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет судебной перспективы, ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на котором она основана, является международной практикой.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков считает, что дело НАБУ по "Роттердам+" может привести к возвращению кризисной ситуации в энергетике трехлетней давности, поскольку уже сейчас запасы топлива на складах значительно меньше необходимых объемов.