подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 августа 2019, среда, 10:47 768
Политика 2019-08-21T14:16:03+03:00
Українські Новини
Дело "Роттердам+" может не дойти до суда, - Москаль

Дело "Роттердам+" может не дойти до суда, - Москаль

Дело о "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и рассыпется, если когда дойдет до суда. Об этом заявил экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль в комментарии журналисту, информирует портал obozrevatel.com.

"Оно в любом суде рассыпется, если оно когда-то дойдет до суда. Я не вижу перспектив абсолютно никаких", - заявил Москаль.

Он также не исключил возникновения в стране угольного дефицита, что может привести к кризису в энергетике, из-за нынешнего давления правоохранителей на энергопредприятия.

Напомним, ранее заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий заявил, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет судебной перспективы, ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на котором она основана, является международной практикой.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков считает, что дело НАБУ по "Роттердам+" может привести к возвращению кризисной ситуации в энергетике трехлетней давности, поскольку уже сейчас запасы топлива на складах значительно меньше необходимых объемов.

Больше новостей о: НАБУ Москаль Геннадий Роттердам+

Архив
Новости
В "Слуге народа" прогнозируют, что один из министров сохранит свое кресло в новом Кабмине 14:16
Кабмин одобрил указы Президента о назначении винницкого, запорожского и ровенского губернаторов 13:56
Парашютные системы США. Фото: Минобороны
Украина намерена принять на вооружение американские парашютные системы 13:38
Генпрокуратура намерена обжаловать восстановление Голомши в должности первого замгенпрокурора 13:36
Это оскорбление королевы, - Трампа раскритиковали власти Дании за отмененный визит 13:11
больше новостей
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступает в действие 22 августа 12:57
Уманский дал прогноз по кандидатуре премьера 09:00
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ 16:20
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
Стрижевскую прослушивали по делу Грымчака, - источник 16:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok