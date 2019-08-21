51% киевлян оценили жизнь в Киеве как комфортную и почти 70% - гордятся столицей, - отчет КГГА

51% киевлян оценили жизнь в Киеве как комфортную и почти 70% - гордятся столицей по результатам 2018 года. Такие данные обнародованы в комплексном отчете по основным социальным и экономическим показателям Киева по 2018, информирует портал kyivcity.gov.ua.

По результатам опросов жителей столицы, усилия городской госадминистрации вызвали значительные изменения в таких сферах как улучшение благоустройства, обустройство мест для отдыха и занятия спортом, обеспеченность города образовательной инфраструктурой и ее осовременивания, совершенствование общественного транспорта.

Киев уже четвертый год подряд возглавляет рейтинг регионов Украины по таким показателям социально-экономического развития как социальная и экономическая сплоченность, инвестиционно-инновационное развитие, внешнеэкономическое сотрудничество, развитие МСБ, доступность услуг в сфере здравоохранения.

Вместе с тем, в 2018 году численность постоянного населения в Киеве выросла на 16,3 тыс. человек - до 2909,5 тыс. человек. Это 6,9% населения Украины. В течение прошлого года в Киеве родилось на 2,4 тыс. человек больше, чем умерло, а прибыло в город на 13,9 тыс. человек больше, чем уехало из города. На начало 2018 53,7% от общего количества киевлян составляли женщины и 46,3% - мужчины. На 1 тыс женщин в среднем приходится 861 человек.

Экономически активное население Киева в возрасте от 15 до 70 лет составляет 1 млн 459 тыс. человек. На вновь созданные рабочие места столицы в 2018 году принято 112,3 тыс. человек, что является лучшим показателем среди регионов. Это на 53,9% больше, чем в 2017 году. К концу 2018 года в столице зарегистрировано 8,6 тыс. безработных.

В течение прошлого года сохранялась тенденция роста количества субъектов малого и среднего бизнеса. Увеличилась также численность новых рабочих мест и объем поступлений в бюджеты всех уровней. Так, на 10 тыс. киевлян приходится 1667 физических лиц-предпринимателей и 310 малых и средних предприятий. Количество последних в течение года выросла до почти 88 тыс и 3655 соответственно.

По данным 2018 года, в расчете на одного человека капитальных инвестиций Киев занимает первое место среди регионов Украины. Его показатель превышает общегосударственный в 5 раз и составляет 69,0 тыс. грн. На одного киевлянина приходится $5 828,4 прямых иностранных инвестиций.

Более четырех миллионов туристов в 2018 году посетили столицу, 41% из которых являются иностранцами. В этом году в Киев приехали гости из 192 стран мира. Больше всего - из Великобритании, США, Франции, Германии, Израиля, Турции, Беларуси, Польши и Азербайджана.

По данным международного онлайн-сервиса Startup Blink столица Украины занимает 34 место среди 1028 мировых стартап-городов, оставив позади Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон. По состоянию на конец 2018 количество стартапов в столице составляла 321 (в Украине - 386). Самыми популярными отраслями деятельности стартапов в Киеве является создание мобильных приложений, программное обеспечение как услуга (SaaS) и электронная коммерция.

Ежегодный отчет о результатах достижения социально-экономического прогресса и финансовые показатели деятельности города подготовлен Департаментом экономики и инвестиций КГГА совместно с коммунальным научно-исследовательским учреждением "Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города Киева" на основе данных Государственной службы статистики Украины, Главного управления статистики в Киеве, отчетной информации структурных подразделений исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), а также данных международных рейтинговых агентств и открытых информационных источников.

"В прошлом году закупка услуги по подготовке годового отчета стоила 3,89 млн грн. В этом году мониторинг рыночных цен оказался просто заоблачный - около 5 млн грн. Поэтому было принято решение о закупке только услуг по печати, переводу, дизайну, верстке и составлению консолидированной финансовой отчетности. Общая стоимость работ - 850 тыс. грн. Мы рискнули сделать отчет почти собственными силами и у нас получилось! Более того, сейчас имеем замечательный результат в виде современного информативного издания по дизайнерским решением "Киев - город муралов" и экономию почти 4 млн грн бюджетных средств ", - отметила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.