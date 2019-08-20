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20 августа 2019, вторник, 21:45 16
Медицина 2019-08-20T21:45:26+03:00
Українські Новини
Интернатуру для медиков могут увеличить до 3 лет

Интернатуру для медиков могут увеличить до 3 лет

Министерство здравоохранения намерено инициировать увеличение интернатуры для студентов медицинских высших учебных заведений всех специальностей, кроме стоматологии с 1-3 до 3 лет.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"Министерство здравоохранения Украины опубликовало для общественного обсуждения проект приказа "Об утверждении Положения о интернатуре". Изменения начнут внедряться уже с 2020 года, приблизят систему подготовки врачей к европейским стандартам и позволят украинским врачам быть конкурентными на мировом уровне", - говорится в нем.

Согласно сообщению, обсуждение приказа продлится до 14 сентября.

В сообщении сказано, что в настоящее время существует большая разница между количеством лет подготовки врачей в Украине и в мире.

Например, в США подготовка врача акушера-гинеколога продолжается 12 лет, в то время как в Украине - 9.

"Сейчас студенты разных специальностей проходят интернатуру от одного до трех лет. Приказ предлагает увеличить продолжительность интернатуры до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии. Стоматологи будут проходить интернатуру один год. Кроме того, после интернатуры планируется, что врачи будут проходить резидентуру, которая продлится в соответствии со сложностью специализации. В будущем украинский студент-медик будет столько же лет подготовки, как и его коллеги за рубежом", - сказано в сообщении.

Также в сообщении сказано, что количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру, уменьшено с 34 до 13.

Экспертная комиссия Минздрава Украины определила 13 общих специальностей: акушерство и гинекология, анестезиология и интенсивная терапия, внутренние болезни, общая практика семейная медицина, общая стоматология, медицина неотложных состояний, педиатрия, психиатрия, отоларингология, офтальмология, радиологическая онкология и ядерная медицина, радиология, хирургия, которые станут подготовительным этапом для дальнейшей более узкой специализации.

Как сообщали Українські Новини, студенты-стоматологи не будут сдавать экзамены в феврале.

В 2019 студенты-медики будут сдавать вступительные по физике или математике.

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