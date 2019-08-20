подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 августа 2019, вторник, 20:42 392
Экономика 2019-08-20T21:30:18+03:00
Українські Новини
Дело "Роттердам+" является местью Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ

Дело "Роттердам+" является местью Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ

Активизация расследования дела "Роттердам+" является местью членам Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со стороны бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в эфире ТРК "Украина" заявил бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они являются не модернизированными, имеют большую энергоемкость. И за период действия прозрачного рыночного ценообразования имели недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема "Роттердам+" стала такой известной. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы", - заявил Вовк.

Как сообщали СМИ во время действия формулы "Роттердам плюс", которая обеспечивала объективное ценообразование на электроэнергию, ферросплавные заводы, владельцем которых является Коломойский, недосчитались 4 млрд грн.

Формула "Роттердам плюс" введена в 2016 году. Согласно постановлению НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба "Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен". Действие формулы "Роттердам плюс" прекратилась с 1 июля 2019 года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.

Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность использования методологии ценообразования на уголь, известной как "Роттердам +".

Больше новостей о: Дмитрий Вовк НКРЭКУ Роттердам+

Архив
Новости
На Донбассе под обстрелами ранен украинский военный 22:00
Интернатуру для медиков могут увеличить до 3 лет 21:45
Спасатели рассказали об уровне радиации в Украине после взрыва ракеты в Архангельске 20:54
Дело "Роттердам+" является местью Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 20:42
Кличко заявил, что пешеходно-велосипедный мост нравится всем, кроме его политических оппонентов 20:26
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих, - СМИ 08:18
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус 22:00
Бойко назвал первоочередной задачей нового парламента снижение тарифов на газ 10:59
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ 16:20
Боевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування
Фото дня: Пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше 21:37
У Зеленского не могут найти заявления об отставке "членов команды" 09:01
Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских 13:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok