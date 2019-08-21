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21 августа 2019, среда, 08:30 235
Кабмин 2019-08-21T08:30:02+03:00
Українські Новини
Зубко заработал за июль меньше, чем его заместители и врио госсекретаря

Зубко заработал за июль меньше, чем его заместители и врио госсекретаря

Геннадий Зубко.
Геннадий Зубко.

Заработная плата вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко за июль составила 45,2 тыс. гривен, это на 2,1 тыс.гривен больше, чем в в июне. Его заместители заработали - от 51,2 тыс. до 115 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 122,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответах секретариата Кабинета Министров и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на запросы Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Зубко в июле, составила 45 185 гривен, из них должностной оклад - 11 402 гривны, надбавка за выслугу лет - 2 737 гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 692 гривны, индексация - 591 гривну, премия - 4 275 гривен, командировочные - 16 488 гривен.

Сумма удержанных средств составила 19 311 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Зубко, составила 25 874 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Вячеслава Негоды составила 66,3 тыс. гривен, заместителей Эдуарда Кругляка - 115 тыс. гривен, Льва Парцхаладзе - 51,2 тыс. гривен, Тараса Токарского - 55,7 тыс. гривен и врио госсекретаря Игоря Корхового - 122,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в июне зарплата Зубко превысила должностной оклад в четыре раза. В мае он получил 43,9 тыс. гривен.

 

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