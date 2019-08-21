Зубко заработал за июль меньше, чем его заместители и врио госсекретаря

Заработная плата вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко за июль составила 45,2 тыс. гривен, это на 2,1 тыс.гривен больше, чем в в июне. Его заместители заработали - от 51,2 тыс. до 115 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 122,3 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответах секретариата Кабинета Министров и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на запросы Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Зубко в июле, составила 45 185 гривен, из них должностной оклад - 11 402 гривны, надбавка за выслугу лет - 2 737 гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 692 гривны, индексация - 591 гривну, премия - 4 275 гривен, командировочные - 16 488 гривен.\r\nСумма удержанных средств составила 19 311 гривен.\r\nФактическая сумма средств, полученная Зубко, составила 25 874 гривны.\r\nЗарплата первого заместителя министра Вячеслава Негоды составила 66,3 тыс. гривен, заместителей Эдуарда Кругляка - 115 тыс. гривен, Льва Парцхаладзе - 51,2 тыс. гривен, Тараса Токарского - 55,7 тыс. гривен и врио госсекретаря Игоря Корхового - 122,3 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июне зарплата Зубко превысила должностной оклад в четыре раза. В мае он получил 43,9 тыс. гривен.\r\n