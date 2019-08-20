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20 августа 2019, вторник, 17:29 363
Бизнес 2019-08-20T17:30:23+03:00
Українські Новини
Василий Хмельницкий открывает в Харькове IT-университет UNIT Factory

Василий Хмельницкий открывает в Харькове IT-университет UNIT Factory

Василий Хмельницкий. Фото: пресс-служба
Василий Хмельницкий. Фото: пресс-служба

Украинский предприниматель, основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий осенью 2019 откроет в Харькове новое современное учебное заведение для IT-специалистов - UNIT Factory. Об этом бизнесмен сообщил в Facebook.

"У меня хорошие новости для харьковчан. UFuture масштабирует UNIT Factory: этой осенью мы открываем новый IT-университет в вашем городе!", - написал Василий Хмельницкий.

Предприниматель отметил, что харьковский UNIT Factory будет работать по собственной программе - ucode.

"Это микс передовых методик обучения от ведущих компаний, в частности Apple, который доработали наши специалисты. Основой учебного процесса в харьковском UNIT Factory станут командная работа, совместный поиск креативных решений и нестандартных подходов. А особенность обучения в нашем IT-университете - это отсутствие педагогов: студенты получают знания, общаясь между собой и выполняя прикладные задачи из реальной жизни. Именно так в процессе обучения они создают готовые для выхода на рынок продукты", - рассказал основатель Ufuture.

Василий Хмельницкий добавил, что также пока создается наблюдательный совет учебного заведения.

"Теперь о долгосрочной стратегии UNIT Factory и его ценности вместе со мной заботится профессор Университета Калифорнии UC Berkeley Rick Rasmussen и основатель InSoft Partners Виталий Горовой", - сообщил бизнесмен.

В Киеве IT-университет UNIT Factory работает с 2016 года. Он расположен в инновационном парке UNIT City (ул. Дорогожицкая), также основанном Василием Хмельницким.

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