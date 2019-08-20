Цена угля по формуле "Роттердам+" является самой низкой для Украины, – итог совещания у Президента с участием НАБУ

Цена угля по формуле "Роттердам+" является самой низкой для Украины, – итог совещания у Президента с участием

Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Как сообщают источники Цензор.Нет, на совещание пригласили СБУ, НАБУ и САП, пишет "24 канал".

Президент Владимир Зеленский задал вопрос: когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий? Эту позицию поддержала Федерация работодателей.

Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить.

"Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения - возможно, около 10%. А дневную цену - снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы. Дневную price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9% ", - сказал представитель Президента в Правительстве Андрый Герус" – написал глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык.

Кабмин и представители НКРЕ (Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины – Прим. ред.) с позицией "Укрэнерго" не согласились, особенно эмоциональным был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом – по какой цене покупать уголь?

Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход – 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.

Поэтому надо принять решение: как покупать уголь для тепловой генерации?

Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам+". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.

"Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены – 1700 гривен за тонну. Ну что ж, вполне вероятно – донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля. Вот и схема от ДТЭК на русском языке.

Инфографика: faceboоk.com/butusov.yuriy

Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?

Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу – если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть – поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.

Но решение не принято.

Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.