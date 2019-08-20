Кличко пригласил меценатов к строительству лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников

Новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников на Владимирской горке город строит за средства меценатов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. Мэр также опубликовал видео, как идут работы по возведению нового объекта, сообщает сайт мэра.

"Сегодня утром посетил Владимирскую горку, осмотрел как идет строительство новой лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников и парка "Владимирская горка". Это будет еще один очень хороший объект на нашем большом туристическом маршруте в историческом центре Киева.

Создает новую привлекательную локацию город в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем!", - отметил в видео Кличко.

По его словам, средства на строительство нового туристического объекта предоставила компания "Dragon Capital". Виталий Кличко поблагодарил генерального директора компании за такую ​​поддержку города.

"Я очень рад инвестировать в Киев. Это - прекрасный город. Я здесь живу уже более 20 лет, хотя родился в Чехии. Киев очень быстро развивается. И я считаю, что скоро это будет один из красивейших городов Европы", - сказал генеральный директор "Dragon Capital" Томаш Фиала.