Власть систематически недофинансирует социальные статьи расходов, - Левочкин

Правительство продолжает политику недофинансирования расходов, чтобы скрыть реальный дефицит госбюджета. Об этом заявил народный депутат от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Сергей Левочкин, комментируя итоги выполнения бюджета Украины за первое полугодие.

Политик сообщил, что, согласно казначейской отчётности за январь-июнь 2019 г., расходы общего фонда госбюджета профинансированы на 8,5% или на 42,7 млрд гривен меньше, чем предусмотрено планом на период.



При этом расходы отстают от плана по всем функциональным группам расходов общего фонда госбюджета. Наименьший уровень выполнения плана отмечается по таким сферам как поддержка экономики (план недовыполнен на 38% или на 5,4 млрд гривен), культура (-29% или на 1,5 млрд гривен), здравоохранение (-24% или -4,5 млрд гривен), образование (-14% или на 2,7 млрд гривен), оборона (-7% или на 3,3 млрд гривен).



Кроме того, отставало от плана перечисление местным бюджетам трансфертов (-3% или на 4,8 млрд гривен), которые идут в первую очередь на финансирование социальных выплат, услуг образования, создания местной инфраструктуры.

"Власть экономит на детях, инвалидах, ветеранах и здоровье граждан. При этом финансировать собственные расходы она не забывает. В этом суть всей политики последних лет", – заявил Сергей Левочкин.



"Убежден, что при новом правительстве акценты должны расставляться иначе. Необходимо законодательно закрепить приоритетность финансирования социальных расходов и программ поддержки экономики. Если власть будет финансироваться в последнюю очередь, тогда она сделает все, чтобы бюджет выполнялся полностью", – резюмировал народный депутат.