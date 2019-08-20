Решения Окружного админсуда Киева подрывают инвестклимат и замедляют развитие зеленой энергетики, - Тынный

Решения Окружного административного суда Киева, которые привели к блокированию тарифов "Укрэнерго" и остановке платежей станциям возобновляемой энергетики, ведут к оттоку инвестиций из Украины.

Такое мнение высказал основатель и глава холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный. Его компания присоединилась к апелляционному иску в отношении судебного решения, которое фактически остановило выплаты по зеленому тарифу в июле.

"Вы вкладываете деньги в определенный бизнес, и оказывается вдруг, что по какому-то звонку судья в состоянии приостановить вам все оплаты, а у вас завтра наступит дефолт по выплатам банку. То есть это судебный беспредел, он подрывает инвестиционный климат в любой отрасли", - подчеркнул Тынный, комментируя предстоящее заседание апелляционного суда.

Он отметил, что отечественные суды продолжают принимать неоднозначные и спорные решения даже после смены власти.

"Ситуация с Окружным админсудом - это позор, и все представители зелёной энергетики надеются, что президент снимет таких судей, которым будет установлен пожизненный запрет заниматься профессией", - сказал Тынный.

Бизнесмен отметил, что факт того, что какой-то суд имеет возможности влиять (на отрасль - ред.), катастрофически плохо сказывается на имидже и инвестиционной привлекательности страны.

"Предприятия ВИЭ привлекли миллиарды инвестиций за последние годы, отрасль является флагманом и, соответственно, мне кажется, что должно быть найдено решение. Иностранные кредиторы остановились и замерли, ожидая реакции украинской власти", - резюмировал директор "Гидроинвест-Акванова".

Как сообщалось, 21 августа 2019 года Шестой административный апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционных жалоб НКРЭКУ, ГП "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" на решение Окружного админсуда Киева об обеспечении административного иска. Ранее Окружной админсуд Киева приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми утверждался тариф на услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии и оперативно-технологическому управлению. В этом тарифе также была заложена компенсация производителям зеленой электроэнергии, что привело к формированию задолженности перед станциями ВИЭ.