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20.08.19 11:00 Круглый стол: "Что произойдет с гривной до конца года"

20 августа 2019, вторник, 10:03 826
Экономика 2019-08-20T10:03:01+03:00
Українські Новини
Облигации внутреннего государственного займа в Украине выгоднее депозитов, - Федорчук

Облигации внутреннего государственного займа в Украине выгоднее депозитов, - Федорчук

Банковские депозиты все еще восприниматься населением как традиционный способ сохранения сбережений. Однако это не самый доходный и надежный способ вложений для получения пассивного дохода. Среди существенных недостатков депозитов: 18% подоходного налога с доходов физических лиц, невозможность досрочного снятия средств с сохранением начисленных процентов, а самое неприятное – в случае банкротства банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц возвращает пострадавшим вкладчиками суму всего до 200 тыс. грн, - рассказывает Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" в интервью изданию Деньги.ua

"В Украине сложилась ситуация, когда ставками по госбумагам выше, а ставки по банковским депозитам существенно ниже. Это говорит лишь о том, что государству сложно собирать крупные суммы при первичном размещении под меньший процент. В то же время, банки (из-за высокой учетной ставки) не могут снижать ставки по кредитам, которые опять-таки никто не берет. Единственный вариант для банков – собирать гривну небольшими суммами у населения под меньший процент и вкладывать эти деньги в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) или депозитные сертификаты НБУ. Очевидно, что в сложившихся условиях, частному инвестору, который планирует получить пассивный доход (пусть даже с небольшой суммы) посредник в виде банка не нужен - проще купить ОВГЗ напрямую и не делиться с банком доходностью", - считает эксперт.

"Облигация внутреннего государственного займа (на украинском "ОВДП") – непопулярный пока среди украинского населения инструмент, но набирающий обороты. Данные ценные бумаги являются априори самым надежным финансовым инструментом в стране (особенно гривневые). Купить их очень просто, один раз приходите в фондовою компанию, подписываете договоры, а дальше просто заводите деньги и даете распоряжения своему брокеру на покупку или продажу, сидя дома на диване.

Плюсы ОВГЗ: высокие ставки доходности, отсутствие 18% НДФЛ (подоходный налог с доходов физических лиц), возможность продажи на вторичном рынке, 100% гарантия государства, наличие гривневых и валютных бумаг", - объясняет Анатолий Федорчук.

"Существует еще инвестирование в корпоративные облигации, но получив прибыль инвестор будет обязан оплатить 18% подоходного налога, а ежегодный пересмотр ставок по некоторым сериям и отсутствие вторичного рынка, нивелирует всю привлекательность такой инвестиции по сравнению з государственными облигациями", - объясняет аналитик.

Инвестиции в ОВГЗ также гораздо выгоднее покупки недвижимости для дальнейшей сдачи в аренды, поскольку цена на квадратные метры привязана к макроэкономическим показателям. Столичная недвижимость, к примеру, с 2015 года упала в долларовом эквиваленте. На грядущий мировой финансовый кризис цены на недвижимость тоже отреагируют снижением, - рассказывает Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

Больше новостей о: ОВГЗ Фонд гарантирования вкладов физических лиц Анатолий Федорчук Фридом Финанс Украина Банковские депозиты

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