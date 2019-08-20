Сельские предприниматели Киевской области получили по 50 тыс гривен от МХП на развитие собственного бизнеса

Агроиндустриальный холдинг МХП распространил географию конкурса микрогрантовых проектов для сельских общин "Село. Шаги к развитию" еще на 3 региона Украины. 14 августа 2019 представители компании торжественно наградили сертификатами на получение грантов размером 50 тыс гривен 12 сельских предпринимателей Киевской области.

Впервые компания объявила и провела конкурса микрогрантовых проектов "Село. Шаги к развитию" в 2014 году на территории Черкасской области. В течение последних 4 лет география поддержки лучших бизнес-идей сельских предпринимателей охватила 8 регионов Украины. В этом году конкурсы впервые состоялись в Киевской, Хмельницкой и Львовской областях.

14 августа 2019 в столичном отеле "Лыбидь" представители МХП торжественно наградили сертификатами на получение гранта от МХП размером 50 тыс гривен 12 победителей проекта, проживающих и реализуют уникальные бизнес-идеи в селах Киевского региона. Как отметила во время церемонии менеджер по социальной и корпоративной ответственности ЧАО "МХП" Светлана Мигаль, стремление МХП помогать украинскому селу развиваться, вернуть к труду на земле активную молодежь, предоставить возможности сельским жителям стать предпринимателями и начать собственный прибыльный бизнес показывает отличные результаты.

"Ежегодно доверие людей к проекту "Село. Шаги к развитию" стремительно растет. Рождается все больше новых замечательных бизнес-идей и уникальных способов их реализации. Это не может не радовать. Мы понимаем, что каждый новый бизнес - это новые рабочие места на селе. Люди приобретают опыт, получают новые впечатления, которые, безусловно, будут передаваться следующим поколениям", - подчеркнула Светлана Мигаль.

Победа в конкурсе стала для многих участников трогательным событием.

"Мы все знаем о состоянии медицины на селе. Местным жителям обычно почти невозможно сделать кардиограмму. ФАПы закрываются, в поликлиники или больницы ехать далеко. Итак, благодаря микрогрантовому проекту МХП мы с единомышленниками получили возможность приобрести кардиографы и организовать работу передвижной медицинской станции, обследовать жителей сел Бориспольского и Переяслав-Хмельницкого районов. Я очень благодарна МХП за такой замечательный и нужный проект. Я убеждена, что благодаря этому гранту нам удастся спасти не одну жизнь ", - сказала Лидия Землянская, автор проекта "Кардиоскрининг".

"После ранения в зоне АТО я вернулся домой и получил землю. Начал строить небольшой дом. Затем задумались с женой, что надо как-то кормить двоих детей. Мяса мы не едим, поэтому решили попробовать варить сыр. Нам удалось создать уникальную рецептуру. Именно так у нас и появилась собственное дело. Популярность нашего сыра на селе очень большая, поэтому мы решили расширить производство и начать продавать продукцию в другие села и города Украины. Мы даже не ожидали, что сможем победить в конкурсе МХП "Село. Шаги к развитию". Знаете, как бывает: обычно деньги выигрывают кумовья, родня... Но с МХП все получилось иначе. Мы подготовили бизнес-проект, подали на конкурсную комиссию - и в конце концов победили! Это очень большая радость для нашей семьи, ведь такая победа вдохновляет на дальнейшее развитие собственного дела", - поделился житель села Семиполки Броварского района Павел Белоус.

"Началось все 13 лет назад, когда одна из моих 4 дочерей планировала родить первого внука. Мы решили перестать обрабатывать химией наш сад, чтобы внучек мог прийти и попробовать чистое, без химии яблочко или ягоду съесть. Так и родилась идея экосада. Имею 0,5 гектара земли: 40 соток под садом, 25 соток - это интенсивный сад, своеобразная исследовательская лаборатория. Загущенность посадки деревьев вдвое, а то и втрое больше. Мой сад неприхотлив, требует почти в пять раз меньше ухода и материальных затрат и при этом показывает очень высокое плодородие. В первые пять лет экосад переболел всеми заболеваниями и теперь плодоносит без излишнего вмешательства человека. Благодаря гранту МХП я планирую расширить территорию до размера в полтора гектара и популяризировать идею экосадов в Украине: проводить семинары, делиться технологиями выращивания экологически чистых и безопасных для здоровья фруктов", - рассказал Владимир Усик из села Засупоевка Яготинского района.

По словам организаторов, всего на рассмотрение конкурсной комиссии было предоставлено 24 проекта. Теперь конкурс будет проводиться в Киевской области ежегодно.

Агроиндустриальный холдинг МХП - украинская аграрная компания, в основе деятельности которой лежит уникальная модель вертикальной интеграции. МХП является лидером аграрного рынка в сегменте птицеводства с высокой узнаваемостью брендов своих продуктов. Предприятия холдинга построены и оборудованы по международным стандартам с применением новейших технологий утилизации отходов производства и превращения их в "зеленую" энергию. Основа успеха компании - ответственное ведение бизнеса при соблюдении принципов устойчивого развития: использование инновационных технологий для сохранения окружающей среды, эффективное управление для обеспечения оптимального использования природных ресурсов и технических средств, инвестиции в развитие общин и инфраструктуру регионов, забота о благосостоянии животных и использования инновационных методов их содержания и ухода за ними, забота о работниках, их здоровье, благополучии и обеспечение комфортных и безопасных условий работы и тому подобное.