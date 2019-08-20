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20 августа 2019, вторник, 09:35 767
Экономика 2019-08-20T11:30:03+03:00
Українські Новини
Сельские предприниматели Киевской области получили по 50 тыс гривен от МХП на развитие собственного бизнеса

Сельские предприниматели Киевской области получили по 50 тыс гривен от МХП на развитие собственного бизнеса

Агроиндустриальный холдинг МХП распространил географию конкурса микрогрантовых проектов для сельских общин "Село. Шаги к развитию" еще на 3 региона Украины. 14 августа 2019 представители компании торжественно наградили сертификатами на получение грантов размером 50 тыс гривен 12 сельских предпринимателей Киевской области.

Впервые компания объявила и провела конкурса микрогрантовых проектов "Село. Шаги к развитию" в 2014 году на территории Черкасской области. В течение последних 4 лет география поддержки лучших бизнес-идей сельских предпринимателей охватила 8 регионов Украины. В этом году конкурсы впервые состоялись в Киевской, Хмельницкой и Львовской областях.

14 августа 2019 в столичном отеле "Лыбидь" представители МХП торжественно наградили сертификатами на получение гранта от МХП размером 50 тыс гривен 12 победителей проекта, проживающих и реализуют уникальные бизнес-идеи в селах Киевского региона. Как отметила во время церемонии менеджер по социальной и корпоративной ответственности ЧАО "МХП" Светлана Мигаль, стремление МХП помогать украинскому селу развиваться, вернуть к труду на земле активную молодежь, предоставить возможности сельским жителям стать предпринимателями и начать собственный прибыльный бизнес показывает отличные результаты.

"Ежегодно доверие людей к проекту "Село. Шаги к развитию" стремительно растет. Рождается все больше новых замечательных бизнес-идей и уникальных способов их реализации. Это не может не радовать. Мы понимаем, что каждый новый бизнес - это новые рабочие места на селе. Люди приобретают опыт, получают новые впечатления, которые, безусловно, будут передаваться следующим поколениям", - подчеркнула Светлана Мигаль.

Победа в конкурсе стала для многих участников трогательным событием.

"Мы все знаем о состоянии медицины на селе. Местным жителям обычно почти невозможно сделать кардиограмму. ФАПы закрываются, в поликлиники или больницы ехать далеко. Итак, благодаря микрогрантовому проекту МХП мы с единомышленниками получили возможность приобрести кардиографы и организовать работу передвижной медицинской станции, обследовать жителей сел Бориспольского и Переяслав-Хмельницкого районов. Я очень благодарна МХП за такой замечательный и нужный проект. Я убеждена, что благодаря этому гранту нам удастся спасти не одну жизнь ", - сказала Лидия Землянская, автор проекта "Кардиоскрининг".

"После ранения в зоне АТО я вернулся домой и получил землю. Начал строить небольшой дом. Затем задумались с женой, что надо как-то кормить двоих детей. Мяса мы не едим, поэтому решили попробовать варить сыр. Нам удалось создать уникальную рецептуру. Именно так у нас и появилась собственное дело. Популярность нашего сыра на селе очень большая, поэтому мы решили расширить производство и начать продавать продукцию в другие села и города Украины. Мы даже не ожидали, что сможем победить в конкурсе МХП "Село. Шаги к развитию". Знаете, как бывает: обычно деньги выигрывают кумовья, родня... Но с МХП все получилось иначе. Мы подготовили бизнес-проект, подали на конкурсную комиссию - и в конце концов победили! Это очень большая радость для нашей семьи, ведь такая победа вдохновляет на дальнейшее развитие собственного дела", - поделился житель села Семиполки Броварского района Павел Белоус.

"Началось все 13 лет назад, когда одна из моих 4 дочерей планировала родить первого внука. Мы решили перестать обрабатывать химией наш сад, чтобы внучек мог прийти и попробовать чистое, без химии яблочко или ягоду съесть. Так и родилась идея экосада. Имею 0,5 гектара земли: 40 соток под садом, 25 соток - это интенсивный сад, своеобразная исследовательская лаборатория. Загущенность посадки деревьев вдвое, а то и втрое больше. Мой сад неприхотлив, требует почти в пять раз меньше ухода и материальных затрат и при этом показывает очень высокое плодородие. В первые пять лет экосад переболел всеми заболеваниями и теперь плодоносит без излишнего вмешательства человека. Благодаря гранту МХП я планирую расширить территорию до размера в полтора гектара и популяризировать идею экосадов в Украине: проводить семинары, делиться технологиями выращивания экологически чистых и безопасных для здоровья фруктов", - рассказал Владимир Усик из села Засупоевка Яготинского района.

По словам организаторов, всего на рассмотрение конкурсной комиссии было предоставлено 24 проекта. Теперь конкурс будет проводиться в Киевской области ежегодно.

Агроиндустриальный холдинг МХП - украинская аграрная компания, в основе деятельности которой лежит уникальная модель вертикальной интеграции. МХП является лидером аграрного рынка в сегменте птицеводства с высокой узнаваемостью брендов своих продуктов. Предприятия холдинга построены и оборудованы по международным стандартам с применением новейших технологий утилизации отходов производства и превращения их в "зеленую" энергию. Основа успеха компании - ответственное ведение бизнеса при соблюдении принципов устойчивого развития: использование инновационных технологий для сохранения окружающей среды, эффективное управление для обеспечения оптимального использования природных ресурсов и технических средств, инвестиции в развитие общин и инфраструктуру регионов, забота о благосостоянии животных и использования инновационных методов их содержания и ухода за ними, забота о работниках, их здоровье, благополучии и обеспечение комфортных и безопасных условий работы и тому подобное.

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