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19 августа 2019, понедельник, 19:39 408
Экономика 2019-08-19T19:58:13+03:00
Українські Новини
Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

Хозяйственный суд города Киева закрыл дело о банкротстве ПАО "Центрэнерго".

Такое решение было принято сегодня, 19 августа, пишет РБК-Украина.

"Руководствуясь п. 4-3 заключительных и переходных положений Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника и признании его банкротом" Хозяйственный суд города Киева решил  удовлетворить ходатайство Фонда государственного имущества Украины и закрыть производство в деле о банкротстве ПАО "Центрэнерго", - говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении Украинских новостей .

Постановление вступает в законную силу немедленно после его объявления.

Напомним, производство о банкротстве "Центрэнерго" было открыто в феврале 2004 года и длилось 15 лет.
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