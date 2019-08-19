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19 августа 2019, понедельник, 17:23 37
Силовые структуры 2019-08-19T19:00:02+03:00
Українські Новини
Адвокат Балуха не может найти местонахождение политзаключенного

Адвокат Балуха не может найти местонахождение политзаключенного

Владимир Балух. Фото:
Владимир Балух. Фото: "Радио Свобода"/Антон Наумлюк

Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что украинского политзаключенного Владимира Балуха нет в Бутырском следственном изоляторе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто", - сказал он.

По словам правозащитника, "есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву".



Как сообщали Українські Новини, у голодающего Балуха подозрение на язву, российские врачи отказываются его посещать.

Балуху смягчили приговор на месяц.

Ранее Украина попросила Красный Крест способствовать визиту врачей к Балуху.

4 августа 2017 года суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Балух был задержан 8 декабря 2016 года. В ходе обысков с крыши его дома российские правоохранители сняли украинский флаг, он также разместил на стене своего дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Балух объявил голодовку 19 марта 2018 года.

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