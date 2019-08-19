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19 серпня 2019, понеділок, 16:32 26
Суспільство 2019-08-19T19:00:03+03:00
Українські Новини
На Подолі у Києві вандали налили в фонтан мило і розмалювали лавочки

На Подолі у Києві вандали налили в фонтан мило і розмалювали лавочки

Пінний фонтан. Фото: КП УЗН Подільського району
Пінний фонтан. Фото: КП УЗН Подільського району

У понеділок, 19 серпня, у сквері на Контрактовій площі з боку вулиці Сагайдачного вандали зіпсували фонтан — вони налили в нього миючий засіб, від чого замість води в ньому утворилася суцільна піна. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на КП УЗН Подільського району в Facebook.

Більш того, хулігани на цьому не зупинилися і розмалювали лавочки.

Фонтан довелося тимчасово відключити, щоб очистити від піни і залишків миючого засобу.

"Замість того, щоб виконувати планову роботу і покращувати парки і сквери, ми після вихідних змушені виправляти акти вандалізму", — пише на своїй сторінці підприємство.

Працівникам комунальних служб заново довелося перефарбовувати лавочки та сміттєві урни, щоб прибрати написи, залишені вандалами. Незабаром запрацює і фонтан.

Фото: КП УЗН Подільського районуФото: КП УЗН Подільського району

Фото: КП УЗН Подільського районуФото: КП УЗН Подільського району

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові вандали зафарбували графіті художника Гамлета: соцмережі обурені.

Раніше на Русанівці пошкодили знамениту "Бабку з кравчучкою".

Також знамениті портрети Шевченка в київському метро порізав націоналіст Хорт.

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