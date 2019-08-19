На Подолі у Києві вандали налили в фонтан мило і розмалювали лавочки

У понеділок, 19 серпня, у сквері на Контрактовій площі з боку вулиці Сагайдачного вандали зіпсували фонтан — вони налили в нього миючий засіб, від чого замість води в ньому утворилася суцільна піна. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на КП УЗН Подільського району в Facebook. Більш того, хулігани на цьому не зупинилися і розмалювали лавочки.\r\nФонтан довелося тимчасово відключити, щоб очистити від піни і залишків миючого засобу."Замість того, щоб виконувати планову роботу і покращувати парки і сквери, ми після вихідних змушені виправляти акти вандалізму", — пише на своїй сторінці підприємство.\r\nПрацівникам комунальних служб заново довелося перефарбовувати лавочки та сміттєві урни, щоб прибрати написи, залишені вандалами. Незабаром запрацює і фонтан.\r\nФото: КП УЗН Подільського району\r\nФото: КП УЗН Подільського району\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харкові вандали зафарбували графіті художника Гамлета: соцмережі обурені. Раніше на Русанівці пошкодили знамениту "Бабку з кравчучкою". Також знамениті портрети Шевченка в київському метро порізав націоналіст Хорт.