На Подолі у Києві вандали налили в фонтан мило і розмалювали лавочки

У понеділок, 19 серпня, у сквері на Контрактовій площі з боку вулиці Сагайдачного вандали зіпсували фонтан — вони налили в нього миючий засіб, від чого замість води в ньому утворилася суцільна піна. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на КП УЗН Подільського району в Facebook.

Більш того, хулігани на цьому не зупинилися і розмалювали лавочки.

Фонтан довелося тимчасово відключити, щоб очистити від піни і залишків миючого засобу.



"Замість того, щоб виконувати планову роботу і покращувати парки і сквери, ми після вихідних змушені виправляти акти вандалізму", — пише на своїй сторінці підприємство.

Працівникам комунальних служб заново довелося перефарбовувати лавочки та сміттєві урни, щоб прибрати написи, залишені вандалами. Незабаром запрацює і фонтан.

Фото: КП УЗН Подільського району

Фото: КП УЗН Подільського району

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