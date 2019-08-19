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19 августа 2019, понедельник, 16:20 40
Судебная власть 2019-08-19T16:20:49+03:00
Українські Новини
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ

Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ

Национальная ассоциация адвокатов уверена, что проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НААУ.

17 августа в Киеве для молодых адвокатов состоялось мероприятие - YOUNG LAWYERS SUMMER GATHERING, которое собрало более 300 участников.

UNBA NextGen был создан в июне 2018 года и начинался как объединение нового поколения прогрессивных и амбициозных адвокатов в молодежный комитет при НААУ.

В основу была заложена простая идея – объединить опыт старшего поколения адвокатов и прогрессивные знания молодежи ради развития адвокатуры.

В НААУ отмечают, что проект за год стал не просто успешным, но и превзошел все ожидания основателей.

По словам заместителя главы НААУ Валентина Гвоздия, Национальная ассоциация адвокатов, как и любая другая успешная организация, беспокоится в первую очередь о том, чтобы быть хорошо сбалансированной.

"Такие организации, как наша, - это, прежде всего, люди. Это разные люди, разные поколения. И мне приятно говорить о том, что Национальная ассоциация адвокатов одинаково заботится как о старшем поколении, так и о адвокатской молодежи. Это позволяет нам быть одновременно политически грамотными и технологически продвинутыми. Компиляция поколений при правильном менеджменте как раз дает такой эффект. Мы очень рады, что глава НААУ, РАУ Лидия Изовитова как современный и опытный лидер сумела достичь идеального, на мой взгляд баланса поколений в организации. Сегодня мы очень стремительно развиваемся: это и новые сервисы для адвокатов, и современное обучение", - сказал он.

Гвоздий отметил, что НААУ - единственная организация в европейском юридическом сообществе, которая очень серьезно и основательно подошла к вопросу постоянного повышения своего профессионального уровня.

"За год мы предоставили молодым адвокатам все необходимые инструменты для их профессионального становления и роста. Это цель, которой мы будем следовать непрерывно. Кроме того, мы более требовательно относимся к вопросам доступа к профессии. Сейчас настраиваем ряд процессов, призванных усовершенствовать процедуру прохождения стажировки для адвокатов-новичков", - отметил замглавы НААУ.

Он подчеркнул, что все новшества разработаны с единой целью - повысить качество правосудия и правовой помощи для рядового украинца.

UNBA NextGen - открытый проект Национальной асоциации адвокатов Украины, который объединяет сообщество молодых адвокатов вокруг целей профессионального роста и усиления влияния нового поколения на развитие адвокатуры. Комитет НААУ, который занимается развитием профессионального сообщества молодых адвокатов, сформирован в мае 2018 года. В состав совета комитета вошли 12 адвокатов в возрасте до 35 лет. За время деятельности NextGen провел множество тренингов, семинаров и мастер-классов. Основной особенностью таких образовательных мероприятий стала ориентированность на интересы молодых адвокатов Украины. Молодежный Комитет NexrGen фокусируется также на важных социальных вопросах, связанных с формированием правовой культуры уязвимых групп, детей и молодежи. Отдельного внимания заслуживает инициатива – СТОП БУЛЛИНГ.

Молодежный комитет является членом Европейской ассоциации молодых адвокатов (The European Young Bar Association, EYBA).

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