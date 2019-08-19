Проект UNBA NextGen посприяє підвищенню якості правової допомоги українцям, - НААУ

Національна асоціація адвокатів впевнена, що проект UNBA NextGen посприяє підвищенню якості правової допомоги украінцам.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НААУ.

17 серпня в Києві для молодих адвокатів відбувся захід - YOUNG LAWYERS SUMMER GATHERING, який зібрав понад 300 учасників.

UNBA NextGen був створений в червні 2018 року і починався як об'єднання нового покоління прогресивних і амбітних адвокатів в молодіжний комітет при НААУ.

В основу була закладена проста ідея - об'єднати досвід старшого покоління адвокатів і прогресивні знання молоді заради розвитку адвокатури.

В НААУ відзначають, що проект за рік став не просто успішним, а й перевершив всі очікування засновників.

За словами заступника глави НААУ Валентина Гвоздія, Національна асоціація адвокатів, як і будь-яка інша успішна організація, турбується в першу чергу про те, щоб бути добре збалансованою.

"Такі організації, як наша, - це, перш за все, люди. Це різні люди, різні покоління. І мені приємно говорити про те, що Національна асоціація адвокатів однаково піклується як про старше покоління, так і про адвокатську молодь. Це дозволяє нам бути одночасно політично грамотними і технологічно просунутими. Компіляція поколінь при правильному менеджменті якраз дає такий ефект. Ми дуже раді, що глава НААУ, РАУ Лідія Ізовітова як сучасний і досвідчений лідер зуміла досягти ідеального, на мій погляд балансу поколінь в організації. Сьогодні ми дуже стрімко розвиваємося: це і нові сервіси для адвокатів, і сучасне навчання ", - сказав він.

Гвоздій зазначив, що НААУ - єдина організація в європейському юридичному співтоваристві, яка дуже серйозно і грунтовно підійшла до питання постійного підвищення свого професійного рівня.

"За рік ми надали молодим адвокатам всі необхідні інструменти для їх професійного становлення та зростання. Це мета, якій ми будемо слідувати безперервно. Крім того, ми більш вимогливо ставимося до питань доступу до професії. Зараз налаштовуємо ряд процесів, покликаних удосконалити процедуру проходження стажування для адвокатів-початківців ", - зазначив заступник голови НААУ.

Він підкреслив, що всі нововведення розроблені з єдиною метою - підвищити якість правосуддя та правової допомоги для рядового українця.

UNBA NextGen - відкритий проект Національної асоціації адвокатів України, який об'єднує співтовариство молодих адвокатів навколо цілей професійного зростання і посилення впливу нового покоління на розвиток адвокатури.

Комітет НААУ, який займається розвитком професії регіональної спільноти молодих адвокатів, сформований в травні 2018 року.

До складу ради комітету увійшли 12 адвокатів у віці до 35 років. За час діяльності NextGen провів безліч тренінгів, семінарів та майстер-класів. Основною особливістю таких освітніх заходів стала орієнтованість на інтереси молодих адвокатів України . Молодіжний Комітет NexrGen фокусується також на важливих соціальних питаннях, пов'язаних з формуванням правової культури вразливих груп, дітей та молоді. На окрему увагу заслуговує ініціатива - СТОП БУЛЛІНГ.

Молодіжний комітет є членом Європейської асоціації молодих адвокатів (The European Young Bar Association, EYBA).