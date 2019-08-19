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19 августа 2019, понедельник, 15:57 734
Экономика 2019-08-19T15:58:52+03:00
Українські Новини
Фармпромышленность стала драйвером роста экономики, - СМИ

Фармпромышленность стала драйвером роста экономики, - СМИ

Фармацевтическое производство в 2019 году является одним из драйверов промышленности, а также показывает хорошую экспортную динамику. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной на ресурсе Dengi.ua.

В статье отмечается, что, по данным Госстата, индекс промышленного производства за первое полугодие – всего 0,5% (по сравнению с первым полугодием 2018 года). Многие отрасли за полугодие не только не приросли, но и потеряли. "Одним из драйверов развития экономики в первом полугодии 2019 года была фармацевтика. По данным Госстата, индекс промпроизводства фармацевтических продуктов и препаратов за январь-июнь 2019 составил 10,7%. Весьма позитивной была и динамика экспорта фарпрепаратов, произведенных в стране: прирост на 30,5% в январе-мае 2019 (по сравнению с январем-маем 2018)", - пишут авторы статьи.

В материале также сказано, что, по данным исследования "PharmXplorer"/"Фармстандарт" компании "Proxima Research", за январь-июнь 2019 продаж  всех категорий товаров "аптечной корзины" в денежном выражении, увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 16,6% до 48,9 млрд. грн.

Что касается лидеров фармрынка, то, по данным статьи издания dengi.ua,  лидерство восьмой год подряд удерживает компания "Фармак", продажи которой в первом полугодии выросли на 18%, а доля рынка компании составляет 5,42%. На втором месте в розничных продажах – "Артериум" с ростом объема продаж на 11,7% и долей рынка 3,44%. Третье место занимает "Дарница", которая нарастила продажи в январе-июне на 13,7%, а доля рынка этой компании – 3,19%.

Авторы материала dengi.ua также подчеркивают, что принятая в мире практика оценки фармпроизводства и его лидеров связана с денежными показателями – такими, как объем продаж (выручка).

Директор компании "Бизнес Кредит" Сергей Еременко говорит, что ключевой параметр, по которому всегда измеряется лидерство, один – это денежное выражение. "Мы для себя выделяем категории, которые или которыми мы измеряем мир, бизнес и прочее. В данной ситуации, если речь идёт о бизнесе, то мы измеряем деньгами – по объему товарооборота в деньгах", - цитирует издание мнение Сергея Еременко.   
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