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19 августа 2019, понедельник, 15:12 377
Судебная власть 2019-08-19T17:00:03+03:00
Українські Новини
Дело Окружного админсуда может подтвердить влияние бывшей власти на Высший совет правосудия, - СМИ

Дело Окружного админсуда может подтвердить влияние бывшей власти на Высший совет правосудия, - СМИ

Дело против судей Окружного административного суда Киева станет тестом на независимость и беспристрастность Высшего совета правосудия. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Как пишет издание, конфликт представителей бывшей власти с ОАСК может быть спровоцирован целым рядом "неудобных" судебных решений, в том числе по делу о Национализации ПриватБанка. Актом возможного давления на суд стало заседание СНБО в апреле этого года, где решение суда использовали для запугивания населения кризисом финансовой системы. "Но кризиса не случилось, и бывшая власть решила "ударить" непосредственно по непокорному суду. Сейчас есть все основания полагать, что пока не сменилось руководство Генпрокуратуры и антикоррупционных органов, бывшая власть может продолжать влиять на правоохранительные структуры", — говорится в материале.

20 августа Высший совет правосудия будет рассматривать ходатайство прокуратуры об отстранении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи Игоря Погрибинченко. Напомним, совет наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. Именно от этого органа во многом зависит обеспечение независимой работы судейской ветви власти.

"От того, какое решения ВСП примет по судьям Окружного админсуда, можно будет сделать вывод: к чему приведет возможное политическое давление на членов Окружного админсуда и влияют ли представители бывшей власти на Совет", — пишет РБК-Украина.

Кроме того, дело Окружного админсуда продемонстрирует способность ВСП защищать служителей фемиды и укреплять авторитет правосудия.

Ранее, комментируя конфликт вокруг ОАСК, депутат Европейского парламента от Великобритании Филипп Беннион заявил, что "независимая судебная система чрезвычайно важна для демократических процессов в любой стране".

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