Из-за низких зарплат в "Ивано-Франковскгазе" остаются вакантными более 500 позиций

Через замороженные тарифы на распределение газа зарплата специалистов "Ивано-Франковскгаза" на 19% меньше средней по промышленности и на 29% от средней зарплаты по отрасли.

В тарифе на распределение газа зарплата Прикарпатья газовиков составляет 8697 гривен, в то время, как среднемесячная зарплата по отрасли в области составляет - 12 274 гривен. Небольшие зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов, которые ищут более высокооплачиваемую работу.

С начала 2019 года из компании уволилось 179 работников. Главной причиной массовых увольнений газовиков является низкий уровень заработной платы, который на 29% меньше средней зарплаты по отрасли. Сегодня на предприятии вакантны 536 позиций. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийное распределение газа.

Так, только в аварийно-диспетчерской службе, которая круглосуточно ликвидирует утечки газа не хватает почти 70 специалистов, еще 50 специалистов - в службе, которая осуществляет комплексно-приборное обследование: проверяет сети и обнаруживает утечки газа на них. Через незаполненность вакансий, увеличивается нагрузка на работников, а зарплата неизменно остается низкой.

"Зарплата газовиков ограничена тарифом на распределение природного газа, что является составляющей цены на газ. Эта составляющая не менялась с 2017 года. С действующей цены природного газа за 1 куб.м для населения газораспределительная компания получает лишь 85 копеек. Из них только 25,7 копейки направляются на заработную плату, остальные средства - на замену и ремонт сетей, содержание АДС, установление бесплатных счетчиков и т.д.", - рассказывает председатель правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

Сейчас все обращения газораспределительных предприятий Украины в НКРЭКУ по установлению экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ, остаются без рассмотрения. На прошлой неделе газораспределительная компания провела открытые слушания проекта тарифа на распределение природного газа. Результаты встречи, оформленные соответствующим протоколом, компания направила на рассмотрение НКРЭКУ. С результатами можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Тариф на распределение".