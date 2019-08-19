В Киеве на стройке прозвучал взрыв: неизвестные взорвали экскаватор

На одной из строительных площадок в Подольском районе Киева прогремел взрыв. Об этом 19 августа сообщает столичное управление Нацполиции.

"В полицию поступило сообщение от жителя Подольского района о том, чтоон слышал звук, похожий на взрыв. На место происшествия сразу выехалиследственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, эксперты-криминалисты, кинологи со служебнымисобаками, спасатели и карета скорой", - говорится в сообщении.

В результате проверки выяснилось, что во время происшествия люди на площадке отсутствовали. Взрывом был поврежден экскаватор.

Открыто уголовное производство по статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.