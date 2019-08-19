Верховный Суд признал законным введение моратория на русскоязычный культурный продукт во Львовской области

Верховный суд 15 августа признал законным решение Львовского областного совета о введении моратория на русскоязычный культурный продукт. Об этом говорится в решении, передают Українські Новини.

"Кассационную жалобу общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" оставить без удовлетворения, кассационную жалобу Львовского областного совета удовлетворить, решение Львовского окружного административного суда от 16 января 2019 и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 в части удовлетворенных исковых требований отменить, принять в этой части требований постановление, которым в иске отказать", - говорится в решении.

В другой части постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 – суд оставил без изменений.

"Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в решении.

По данным Львовского облсовета, Верховный Суд признал, что суды предыдущих инстанций допустили неправильное применение норм материального права, удовлетворяя иски о признании противоправным и недействительным решения Львовского областного совета от 18 сентября 2018 №745 "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области".

"Наконец получили победный и окончательный результат по делу о русскоязычном культурном продукте! Верховный Суд Украины стал на сторону Львовского областного совета и общины Львовщины - отменил решение двух судов, которые считали, что решение облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области незаконно, в частности не соответствует гарантиям, предоставленным государством Украина", - прокомментировал решение председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Начальник юридического отдела облсовета Андрей Мельник объяснил, что Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Львовского областного совета и отменил решения судов низших инстанций по делу о русскоязычном культурном продукте.

"Таким образом Верховный Суд Украины подтвердил законность решения Львовского областного совета об установлении моратория на территории Львовской области на публичное использование русскоязычного культурного продукта", - сказал он.

Решение Львовского областного совета является законным и действующим.

Как сообщали Українські Новини, Львовский окружной административный суд 16 января признал незаконным решение Львовского областного совета о моратории на русскоязычный культурный продукт

В сентябре 2018 года Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Львовский облсовет также поручил Львовской областной государственной администрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

Облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.