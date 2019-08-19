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19 августа 2019, понедельник, 13:32 682
Кабмин 2019-08-19T13:32:17+03:00
Українські Новини
Зампредами Нацслужбы здоровья назначили Мовчан и Рябцеву

Зампредами Нацслужбы здоровья назначили Мовчан и Рябцеву

Кабинет Министров назначил заместителями председателя Национальной службы здоровья Оксану Мовчан и Наталью Рябцеву.

Об этом говорится в распоряжениях №№ 626-р и 627-р от 14 августа, передают Українські Новини.

Согласно документам, они назначены на должности сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца.

Мовчан является владельцем общественной организации "Глобал Офис".

Как сообщали Українськi Новини, количество бригад скорой помощи в Киеве в 2 раза меньше нормативов.

Ранее сообщалочь, что в Украине хотят ввести обязательное медстрахование.

1 июля начался новый этап медреформы: какие услуги оказались бесплатными.

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