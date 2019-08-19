Зампредами Нацслужбы здоровья назначили Мовчан и Рябцеву

Кабинет Министров назначил заместителями председателя Национальной службы здоровья Оксану Мовчан и Наталью Рябцеву.

Об этом говорится в распоряжениях №№ 626-р и 627-р от 14 августа, передают Українські Новини.

Согласно документам, они назначены на должности сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца.

Мовчан является владельцем общественной организации "Глобал Офис".

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