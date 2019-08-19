Зампредами Нацслужбы здоровья назначили Мовчан и Рябцеву

Кабинет Министров назначил заместителями председателя Национальной службы здоровья Оксану Мовчан и Наталью Рябцеву.\r\nОб этом говорится в распоряжениях №№ 626-р и 627-р от 14 августа, передают Українські Новини.\r\nСогласно документам, они назначены на должности сроком на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца.\r\nМовчан является владельцем общественной организации "Глобал Офис".\r\nКак сообщали Українськi Новини, количество бригад скорой помощи в Киеве в 2 раза меньше нормативов.\r\nРанее сообщалочь, что в Украине хотят ввести обязательное медстрахование.\r\n1 июля начался новый этап медреформы: какие услуги оказались бесплатными.