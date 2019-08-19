Трохимец считает дело "Роттердам+" попыткой давления на частный бизнес

Дело НАБУ по "Роттердам+" политически мотивировано и является попыткой давления на частный бизнес. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в комментарии журналисту.



"Кроме политических мотивов, я здесь никаких других не вижу. Дело по так называемому "Роттердам+" Национальным антикоррупционным бюро была открыто еще в 2017 года. То есть, два года они ничего не смогли "наразследовать". И по информации, которая была в СМИ, были проведены судебно-экономические, я подчеркиваю, экспертизы еще тогда, подтвердившие законность данного постановления и экономическую обоснованность. За это время сегодняшним представителем президента Андреем Герусом дважды были попытки обжаловать формулу "Роттердам+" в административном суде , и дважды суд ее признал обоснованной и законной. И вдруг Артем Сытник просыпается и вручает подозрения", - заявил Трохимец.



По мнению эксперта, обвинения НАБУ в нанесении ущерба из-за введения формулы "Роттердам+" безосновательны. Представители НАБУ не смогли ответить, ни как они считали ущерб, ни какому субъекту он был нанесен.



"Я ему (Артему Сытнику) задавал вопрос, как вообще считается ущерб. Потому что для того, чтобы посчитать ущерб, нужно взять другую цену угля. И я его спрашивал, которую вы брали и откуда. Можно гипотетически представить, что любой ценой поставить, 20 долларов. Но возможно ее купить? То есть, ущерб это гипотетический. На самом деле его, по моему мнению, в смысле уголовного права точно не было. Более того, ущерб должен быть определенному субъекту нанесен. Кто субъект в этом уголовном процессе, вообще непонятно. И Артем Сергеевич так и не смог ответить на мой вопрос", - рассказал Трохимец.



Эксперт считает, что делом "Роттердам+" осуществляется давление на частный бизнес, в частности компании ДТЭК, и подчеркнул, что это недопустимо в правовом государстве.



"Мы так никогда правовое государство не построишь. Мы будем жить в вечном противостоянии одних с другими. Одни пришли к власти - давят других. Другие пришли - мстят предшественникам. Так не должно быть. Должно быть четкое правовое регулирование в рамках правового поля", - заявил Трохимец.



Напомним, ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политическую ангажированность НАБУ, поскольку применена в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы и целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений.



Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой.

Формулу "Роттердам+" было введено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №289 от 3 марта 2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозируемой оптовой цены электроэнергии". Согласно постановлению, в цену электроэнергии заложена стоимость угля учитывая котировки индекса API2 европейского хаба Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен.