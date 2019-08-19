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19 августа 2019, понедельник, 11:47 342
Политика 2019-08-19T12:15:01+03:00
Українські Новини
Введение формулы "Роттердам+" спасло от коллапса угледобывающую отрасль Украины, - Марунич

Введение формулы "Роттердам+" спасло от коллапса угледобывающую отрасль Украины, - Марунич

Введение формулы "Роттердам+" обеспечило выживание угледобывающей отрасли Украины, в первую очередь государственных шахт, находившихся на тот момент на грани коллапса. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания "Корреспондент".  

 
"Привязка цены угля к международному индикативу (формула "Роттердам+" - ред.) обеспечила выживание отрасли, находящейся на грани коллапса. В первую очередь, государственных шахт. До введения индикатива уголь покупался по 40 долларов, а из-за рубежа импортировался по 100 и более. Таким образом, госшахты испытывали дефицит средств для поддержания нормальной работы и выплаты зарплат. Единственным выходом было поднимать цену, которой невозможно было бы управлять в ручном режиме, то есть – привязать к рыночному индексу. В противном случае, задолженность по зарплате шахтерам составляла бы миллиарды гривен, а отрасль была бы парализована", - утверждает Д. Марунич
 
По его расчетам, если бы тогда сохранилась действовавшая на тот момент методика установления цен на уголь, за период с апреля 2016 по июнь 2019 гг. недополученная выручка госшахт составила бы 8 млрд грн.
 
Кроме того, сопредседатель Фонда энергостратегий подчеркнул, что одной из причин введения формулы "Роттердам+" была необходимость решить проблему блокады поставок угля из неконтролируемых территорий Донбасса и потери Украиной контроля над шахтами.
 
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам+" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и перейти от ручного установления цены на уголь к использованию рыночного механизма.
 
Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что госшахты благодаря принятию формулы "Роттердам+" дополнительно получили за 2016-2018 годы более 10 млрд. гривен.
 
Напомним, в марте 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба Амстердам-Роттердам-Антверпен.
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