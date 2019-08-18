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18 августа 2019, воскресенье, 20:50 51
Происшествия 2019-08-18T20:52:18+03:00
Українські Новини
Фото дня: балкон старого дома обвалился в центре Одессы

Фото дня: балкон старого дома обвалился в центре Одессы

Обвалившийся балкон в центре Одессы. Фото: Демьян Ганул
Обвалившийся балкон в центре Одессы. Фото: Демьян Ганул

В Одессе 18 августа в доме на Канатной, 47 обвалился балкон второго этажа, сообщает "Пушкинская" со ссылкой на главу "Уличного фронта" Демьяна Ганула, который также предоставил соответствующие фото.

Место происшествия оградили. О пострадавших вследствие инцидента не сообщается.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, владелец квартиры планирует провести капитальный ремонт балкона, поэтому попросил специалистов КП "ЖКС "Порто-Франковский" демонтировать аварийные деревянные элементы.

Отмечается, что на Канатной улице это уже не первое падение балкона в домах старой постройки. В начале августа на Канатной, 52 рухнул балкон памятника архитектуры. Пострадавших не было.

Обвалившийся балкон в центре Одессы. Фото: Обвалившийся балкон в центре Одессы. Фото: Демьян Ганул

Как сообщали Українські Новини, в Одессе после дождя обвалился балкон со старинного памятника архитектуры. Ранее в Киеве обвалился кусок балкона новостроя - погибла женщина.

В 2013 году в Ровно женщина спасла прохожих, удерживая руками оторвавшийся балкон.

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