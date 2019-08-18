подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
18 августа 2019, воскресенье, 19:46 49
Мир 2019-08-18T21:45:02+03:00
Українські Новини
Гибралтар отказал США в аресте иранского танкера

Гибралтар отказал США в аресте иранского танкера

Гибралтар в воскресенье отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1. Гибралтар объяснил это тем, что связан с законодательством Европейского союза. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 млн долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС.

"Невозможность центрального органа исполнить ордер является результатом действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых в отношении Ирана в ЕС и США", - говорится в заявлении правительства Гибралтара.

"Режим санкций ЕС против Ирана, который применяется в Гибралтаре, гораздо уже, чем в США", - добавили в заявлении.

15 августа Верховный суд Гибралтара позволил танкера Grace 1 оставить британскую территорию, однако судно до сих пор остается там.

Вашингтон пытается арестовать Grace 1 на том основании, что оно связано с Иранским корпусом исламской революционной гвардии (IRGC), признанным террористической организацией, и обвинениями в финансовых махинациях, финансировании терроризма и отмывании денег.

Больше новостей о: США Гибралтар Иранский танкер

Архив
Новости
Амос Дов Сильвера. Фото: прокуратура Киева/Facebook
Сбежать не удалось: В прокуратуре рассказали подробности экстрадиции наркобарона Сильвера 21:55
У экс-президентов Молдовы могут отобрать машины, кабинеты и помощников 21:25
Обвалившийся балкон в центре Одессы. Фото: Демьян Ганул
Фото дня: балкон старого дома обвалился в центре Одессы 20:50
Смертельное ДТП с такси на Гостомельском шоссе . Фото:
Такси Uklon влетело в столб на шоссе под Киевом, погибла женщина 20:20
Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/amos.silver
Видео дня: Как наркобарону Сильверу удалось сбежать от СБУ 20:13
больше новостей
Украина будет одной из самых холодных стран в Европе: прогноз погоды на выходные 06:01 Карта
Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов, - Сэм Кислин 07:30
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Антициклон с 37-градусной жарой идет в Украину: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов, - Сэм Кислин 07:30
Суд исправил ошибки в решении об аресте Грымчака: в субботу его переведут в СИЗО 14:21
Засуха возвращается: неделя начнется с 30-градусной жары 13:20 Карта
Украина будет одной из самых холодных стран в Европе: прогноз погоды на выходные 06:01 Карта
Медведица с крыльями. Фото: Станислав Гуменюк/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
В Чернобыльской зоне зафиксировали ядовитую "медведицу с крыльями" 12:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok