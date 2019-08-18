Взрыв на свадьбе в Афганистане: 63 человека погибли, еще 180 - ранены

В одном из отелей на западе Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли 63 человека и более 180 получили ранения. Об этом сообщает BBC Украина.

МВД Афганистана подтвердило количество погибших через несколько часов после взрыва. В сети появилось много снимков мертвых тел, которые были разбросаны по свадебному залу среди перевернутых стульев и столов.

Один из гостей Мохаммад Фархаг сказал, что был в женской части, когда услышал сильный взрыв в мужской зоне. "Все выбежали на улицу, крича и плача", - сказал он AFP.

В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все, кто был в секции для мужчин погибли, или были ранены. Теперь, 2:00 после взрыва, они все еще выносят тела из зала ", - рассказал он.

Движение "Талибан" отрицает свою причастность к взрыву. Ни одна другая группировка не взяла на себя ответственность за него.

Боевики-сунниты, в частности, талибы и члены "Исламского государства", неоднократно убивали шиитов-хазарейцев, составляющих меньшинство в Афганистане и Пакистане.