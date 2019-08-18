ВАЗ протаранил электроопору и повис над обрывом в Киеве

В воскресенье, 18 августа, в Киеве по адресу улица Генерала Родимцева (Голосеевский район), 1 произошло ДТП. Автомобиль "ВАЗ-2199" вылетел с проезжей части и врезался в электроопору. Движение было перекрыто, сообщает "Информатор".\r\nАвария случилась около 09:30. \r\nПо предварительной информации правоохранителей, автомобиль двигался по Родимцева вверх со стороны улицы Блакитного. На повороте "ВАЗ" вылетел с проезжей части и протаранил электроопору.\r\n\r\nОт удара столб упал и перегородил проезжую часть, а машины повисла на склоне. Медики госпитализировали водителя, но после осмотра он вернулся на место аварии. Обошлось без серьезных травм.\r\n\r\nВодитель утверждает, что он пытался уйти от столкновения с другой машиной. На время работы следственно-оперативной группы и электриков, которые освобождали проезжую часть, движение было перекрыто. Автомобили пускали в объезд. Подробности случившегося устанавливаются.\r\nДТП в Киеве. Фото: "Информатор"\r\n