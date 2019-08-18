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18 августа 2019, воскресенье, 13:50 69
Происшествия 2019-08-18T13:50:02+03:00
Українські Новини
ВАЗ протаранил электроопору и повис над обрывом в Киеве

ВАЗ протаранил электроопору и повис над обрывом в Киеве

В воскресенье, 18 августа, в Киеве по адресу улица Генерала Родимцева (Голосеевский район), 1 произошло ДТП. Автомобиль "ВАЗ-2199" вылетел с проезжей части и врезался в электроопору. Движение было перекрыто, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 09:30. 

По предварительной информации правоохранителей, автомобиль двигался по Родимцева вверх со стороны улицы Блакитного. На повороте "ВАЗ" вылетел с проезжей части и протаранил электроопору.

От удара столб упал и перегородил проезжую часть, а машины повисла на склоне. Медики госпитализировали водителя, но после осмотра он вернулся на место аварии. Обошлось без серьезных травм.

Водитель утверждает, что он пытался уйти от столкновения с другой машиной. На время работы следственно-оперативной группы и электриков, которые освобождали проезжую часть, движение было перекрыто. Автомобили пускали в объезд. Подробности случившегося устанавливаются.

ДТП в Киеве. Фото: ДТП в Киеве. Фото: "Информатор"

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