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18 августа 2019, воскресенье, 11:36 42
Жизнь 2019-08-18T13:15:02+03:00
Українські Новини
Умер аниматор культовых фильмов Ричард Уильямс: самые известные работы художника

Умер аниматор культовых фильмов Ричард Уильямс: самые известные работы художника

Известный аниматор Ричард Уильямс, работавший над фильмами "Кто подставил Кролика Роджера" и "Розовая пантера", скончался, сообщает The Guardian со ссылкой на его семью.

Уильямс умер в своем доме в Бристоле в пятницу.

86-летний тройной лауреат премии "Оскар" и тройной победитель премии "Бафта" родился в Торонто, Канада. В 1955-м году Уильямс эмигрировал в Испанию, откуда позже переехал в Великобританию, где основал студию по производству рекламных роликов.

Уильям создал Кролика Роджера и других персонажей ленты в 1988 году, за что получил свои награды.

Уильямс также аниммировал классические комедии 1970-х - "Возвращение розовой пантеры" и "Розовая пантера", а также работал над "Казино Рояль".

"Я всегда хотел, когда я был ребенком, попасть в Дисней. Я был умным маленьким парнем, поэтому я взял свои рисунки и, в конце концов, попал", - сказал Уильямс в BBC в 2008 году.

Он рассказал, что ему посоветовали научиться рисовать правильно, и признался, что потерял интерес к анимации до 23 лет, однако вернулся к своему увлечению.

Первый его фильм "Маленький остров" вышел в 1958 году и одержал победу в "Бафта". Первый Оскар он получил в 1971 году за анимационную экранизацию Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе".

Во время своей длительной карьеры Уильямс также написал книгу "Набор для выживания аниматора" и продолжал писать до самой смерти.

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