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18 августа 2019, воскресенье, 11:25 27
Происшествия 2019-08-18T13:15:02+03:00
Українські Новини
Львовская обладминистрация заявляет о падеже 320 свиней от АЧС на предприятии с 0,1 млн голов

Львовская обладминистрация заявляет о падеже 320 свиней от АЧС на предприятии с 0,1 млн голов

 

Львовская областная государственная администрация заявляет о падеже 320 свиней от африканской чумы (АЧС) 16 августа на предприятии "Галичина-Запад" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней.

Об этом говорится в сообщении Львовской обладминистрации, передают Українські Новини.

"На ООО "Галичина-Запад" в с. Кавское Стрыйского района обнаружен падеж 320 голов свиней в возрасте 16 недель. На предприятии насчитывается около 100 000 голов свиней. По отчетам о результатах исследования патологического (биологического) материала отобраны 4 образца и выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Осуществляется план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения возбудителя африканской чумы свиней.

Как сообщали Українські Новини, ранее Запорожская область решила ликвидировать популяцию диких кабанов в заповеднике на острове Хортица из-за вспышки АЧС в Запорожье.

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