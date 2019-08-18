Львовская обладминистрация заявляет о падеже 320 свиней от АЧС на предприятии с 0,1 млн голов

Львовская областная государственная администрация заявляет о падеже 320 свиней от африканской чумы (АЧС) 16 августа на предприятии "Галичина-Запад" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней.

Об этом говорится в сообщении Львовской обладминистрации, передают Українські Новини.

"На ООО "Галичина-Запад" в с. Кавское Стрыйского района обнаружен падеж 320 голов свиней в возрасте 16 недель. На предприятии насчитывается около 100 000 голов свиней. По отчетам о результатах исследования патологического (биологического) материала отобраны 4 образца и выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Осуществляется план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения возбудителя африканской чумы свиней.

Как сообщали Українські Новини, ранее Запорожская область решила ликвидировать популяцию диких кабанов в заповеднике на острове Хортица из-за вспышки АЧС в Запорожье.