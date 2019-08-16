подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 19:27 382
Экономика 2019-08-16T19:28:42+03:00
Українські Новини
Суд снял арест с НДС-лимита "Маддокс Украина"

Суд снял арест с НДС-лимита "Маддокс Украина"

Печерский районный суд 18 июля по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал лимит НДС компании "Маддокс Украина". Об этом свидетельствует определение суда в Едином госреестре, сообщает enkorr.


После публикации новости в "Маддокс Украина" enkorr сообщили, что арест с лимита НДС был снят судом накануне, 8 августа. Копия этого определения в Реестре пока не обнародована.

Арест инициировала Генеральная прокуратура Украины в рамка рамках уголовного производства от 2017 г. Расследование было начато по факту уклонения от уплаты налогов группой лиц при "оптово-розничной реализации бензина и ДТ за наличные средства".

Отмечается, что общую сумму таких операций с 2016 г. следователи ГПУ оценили в 3,139 млрд грн, из которых 523,3 млн грн НДС.

"Маддокс Украина" впервые упоминается в открытых материалах этого расследования только в июле 2019 г. При этом роль  компании в описанной следователями схеме не раскрывается.

"С целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на безосновательное формирование налогового кредита по НДС путем документального оформления бестоварных операций по купле-продаже топливо-смазочных материалов организована деятельность ряда юридических лиц, а именно: ООО "БК Фрост", "Дексиона групп", "Киевнафта групп" […] "Маддокс Украина" … (еще 20 юрлиц. – ek)", — приводится в решении суда позиция следователей ГПУ.

Следователи ГПУ утверждают, что вышеупомянутые компании, включая "Маддокс Украина", якобы не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности, поскольку «не имеют наемных работников, офисных или складских помещений, производственного оборудования, доходы у них получали только директора, а главные бухгалтеры на работу не нанимались».

Из-за ареста лимита НДС работа "Маддокс Украина" временно была заблокирована. По данным enkorr, на территории Украины в разном таможенном режиме находится до 30 тыс. т ДТ, принадлежащих компании.

В "Маддокс Украина" enkorr сообщили, что арест наложен необоснованно и само расследование ГПУ отношения к деятельности компании не имеет.

"Как это часто, к сожалению, бывает топливо продается одному контрагенту, тот перепродает еще кому-то и так далее по цепочке на каком-то этапе возникают проблемы", — сообщил представитель компании Максим Билинок.

Справка enkorr

ООО "Маддокс Украина" является дочерней структурой швейцарского трейдера Maddox — второго крупнейшего поставщика топлива в Украину морским транспортом по итогам прошлого года. В 2018 г. Maddox S.A. продал в Украину около 182 тыс. т ДТ и авиакеросина.

Непосредственно украинская "дочка" — "Маддокс Украина", из этого объема получила примерно 62 тыс. т. Компания является известным участником рынка, работая с нескольких базисов по всей Украине.
Архив
Новости
Двойник Зеленского. Фото: Facebook: Дмитрий Коваленко
В метро заметили двойника Зеленского: реакция соцсетей 20:06
Нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки 20:00
Мэр Днипра угрожает рассказать всю правду об аферах Коломойского 19:43
Суд снял арест с НДС-лимита "Маддокс Украина" 19:27
Maddox пожаловался Президенту на Генпрокуратуру 19:25 Документ
больше новостей
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Пожар на рыбозаводе
Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар 09:53
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
Генпрокурор Луценко всегда поддерживал Грымчака, - Иванов 17:36
Арктическая жара: аномальную температуру +34 зафиксировали в Арктике 09:45
больше новостей
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
Князев получил надбавку за "специфические условия службы" в 1,5 раза больше, чем оклад 06:15 Документ
В Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона 09:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok