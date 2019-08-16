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16 серпня 2019, пʼятниця, 19:33 281
Економіка 2019-08-16T21:15:01+03:00
Українські Новини
Суд зняв арешт з ПДВ-ліміту "Маддокс Україна"

Суд зняв арешт з ПДВ-ліміту "Маддокс Україна"

Печерський районний суд 18 липня за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував ліміт ПДВ компанії "Маддокс Україна". Про це свідчить ухвала суду в Єдиному держреєстрі, повідомляє enkorr.

Після публікації новини "Маддокс Україна" enkorr повідомили, що арешт з ліміту ПДВ був знятий судом напередодні, 8 серпня. Копія цієї ухвали в Реєстрі поки не оприлюднена.

Арешт ініціювала Генеральна прокуратура України в рамка кримінального провадження від 2017 р. Розслідування було розпочато за фактом ухилення від сплати податків групою осіб за "оптово-роздрібної реалізації бензину та ДИЗПАЛИВА за готівку".

Відзначається, загальну суму таких операцій з 2016 р. слідчі ГПУ оцінили в 3,139 млрд гривень, з яких 523,3 млн гривень ПДВ.

"Маддокс Україна" вперше згадується у відкритих матеріалах цього розслідування тільки в липні 2019 р. При цьому роль компанії в описаній слідчими схемі не розкривається.

"З метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу паливо-мастильних матеріалів організована діяльність ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ "БК Фрост", "Дексиона груп", "Киевнафта груп" [...] "Маддокс Україна" ... (ще 20 юросіб. – ek)", — наводиться в рішенні суду позиція слідчих ГПУ.

Слідчі ГПУ стверджують, що вищезазначені компанії, включаючи "Маддокс Україна", нібито не ведуть реальної фінансово-господарської діяльності, оскільки "не мають найманих працівників, офісних та складських приміщень, виробничого обладнання, доходи у них отримували тільки директора, а головні бухгалтери на роботу не наймалися".

Через арешт ліміту ПДВ робота "Маддокс Україна" тимчасово було заблоковано. За даними enkorr, на території України в різному митному режимі знаходиться до 30 тис. т ДП, що належать компанії.

В "Маддокс Україна" enkorr повідомили, що арешт накладено необґрунтовано і саме розслідування ГПУ відношення до діяльності компанії не має.

"Як це часто, на жаль, буває паливо продається одному контрагенту, той перепродує ще комусь і так далі по ланцюжку на якомусь етапі виникають проблеми", — повідомив представник компанії Максим Билинок.

Довідка enkorr

ТОВ "Маддокс Україна" є дочірньою структурою швейцарського трейдера Maddox — другого найбільшого постачальника палива в Україну морським транспортом за підсумками минулого року. У 2018 р. Maddox S. A. продав в Україну близько 182 тис. т ДП і авіагасу.

Безпосередньо українська "дочка" — "Маддокс Україна", з цього обсягу отримала приблизно 62 тис. т. Компанія є відомим учасником ринку, працюючи з декількох базисів по всій Україні.
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