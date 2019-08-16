Полицейские спасли литовца из упавшего несколько дней тому в кювет автомобиля в Ровенской области

Полицейские спасли 71-летнего гражданина Литвы из упавшего несколько дней тому в кювет автомобиля Toyota около села Дерть (Рокитновский район, Ровенская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель патрульной полиции Ровенской области.

По его словам, в четверг, около 18 часов, патрулируя на автомобильной дороге "Киев - Ковель - Ягодин" вблизи села Дерть Рокитновского района, патрульные заметили в кювете автомобиль.

В салоне автомобиля находился водитель, который имел значительные повреждения.

Патрульные сразу оказали первую домедицинскую помощь и вызвали скорую помощь

"Поскольку мобильная сеть на этом участке Рокитновского района отсутствовала, он не смог позвать никого на помощь", - сообщил представитель патрульной полиции.

71-летний водитель из Литвы, который говорил на русском языке, сообщил инспекторам, что заснул во время движения и не справился с управлением.

В автомобиле он находился несколько дней, из-за травмы не сразу смог выйти из него, а мобильная сеть отсутствовала.

Патрульные сообщили родственникам травмированного мужчину о том, что с ним произошло, и вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину госпитализировали в Рокитновскую районную больницу.