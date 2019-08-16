Полицейские спасли литовца из упавшего несколько дней тому в кювет автомобиля в Ровенской области

Полицейские спасли 71-летнего гражданина Литвы из упавшего несколько дней тому в кювет автомобиля Toyota около села Дерть (Рокитновский район, Ровенская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель патрульной полиции Ровенской области.\r\nПо его словам, в четверг, около 18 часов, патрулируя на автомобильной дороге "Киев - Ковель - Ягодин" вблизи села Дерть Рокитновского района, патрульные заметили в кювете автомобиль.\r\nВ салоне автомобиля находился водитель, который имел значительные повреждения.\r\nПатрульные сразу оказали первую домедицинскую помощь и вызвали скорую помощь\r\n"Поскольку мобильная сеть на этом участке Рокитновского района отсутствовала, он не смог позвать никого на помощь", - сообщил представитель патрульной полиции.\r\n71-летний водитель из Литвы, который говорил на русском языке, сообщил инспекторам, что заснул во время движения и не справился с управлением.\r\nВ автомобиле он находился несколько дней, из-за травмы не сразу смог выйти из него, а мобильная сеть отсутствовала.\r\nПатрульные сообщили родственникам травмированного мужчину о том, что с ним произошло, и вызвали следственно-оперативную группу.\r\nМужчину госпитализировали в Рокитновскую районную больницу.