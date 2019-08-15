подписаться на рассылку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 августа 2019, четверг, 20:04 656
Силовые структуры 2019-08-15T22:00:02+03:00
Українські Новини
Полицейские на видео с судьей Дмитрием Запорожаном превысили полномочия. Открыто уголовное производство, - СМИ

Полицейские на видео с судьей Дмитрием Запорожаном превысили полномочия. Открыто уголовное производство, - СМИ

В отношении одного из сотрудников полиции, которые фигурировали на резонансном видео с участием судьи Пятого апелляционного административного суда Одессы Дмитрия Запорожана, открыто уголовное производство. Об этом сообщает Апостроф.

Полицейские приехали к дому судьи, чтобы отвезти его в областное отделение милиции и принудить к даче показаний относительно январского ДТП, в котором тот якобы был виновен. Полицейские действовали без законных оснований, поскольку производство по этому делу к тому моменту было закрыто.

По словам Запорожана, они приехали не на служебном авто, отказались предъявить удостоверения и применили силу. Они силой вытащили судью из машины, в которой кроме него находилась его бывшая супруга и малолетние дети, толкали, пытались заломать руки, били по спине и голове. "Фактически меня пытались отвезти в неизвестном направлении и, учитывая, что раньше я получал угрозы физической расправы за непогашение несуществующего долга, я засомневался, что передо мной сотрудники полиции. Я испугался за детей, бывшую жену и самого себя", — рассказал судья. По его словам, ранее инспектор Николай Русов также угрожал ему по телефону: призывал "рассчитаться с людьми", в противном случае обещал применить "неприятные меры".

По заявлению Запорожана прокуратура открыла уголовное производство. Русова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины, в том числе вымогательстве по предварительному сговору с использованием служебного положения, покушении на незаконное задержание и незаконный привод, превышении власти и должностных полномочий, угрозе нанесения тяжелых телесных повреждений.

Напомним, Приморский районный суд закрыл дело о ДТП в связи с истечением срока давности. По версии следствия, 25 января 2019 года Запорожан за рулем Mercedes ML250 повредил припаркованный Nissan. Судья свое участие в ДТП опроверг и обвинил "пострадавшую" в вымогательстве. По его словам, с января сумма незаконной "компенсации" увеличивалась и достигла 5 тыс. долларов. Судья обжаловал решение Приморского суда попросил Одесский апелляционный суд либо установить его вину, либо закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления. Заседание назначено на 24 сентября.
Архив
Новости
Гривна крепнет на межбанке: в четверг курс вырос на 7 копеек 22:00
Елена Коляденко и Алан Бадоев. Фото: Secret Service Entertainment Agency/Facebook
Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" ко Дню Независимости 21:42
Если цену на газ для Луганской ТЭС не снизить, область будет полностью парализована, - Москаль 21:36
Луценко не сказали о подготовке задержания Грымчака 21:15
"Нефтегаз" хочет обязать "ДТЭК Нефтегаз" продавать "ДТЭК Востокэнерго" газ по сниженным ценам 20:50
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok