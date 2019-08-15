"Очередь смерти" в 2020 году как явление может исчезнуть, - Дубиль

Пока все обсуждают, кто будет следующим министром здравоохранения, в Минздраве снова образовалась "Очередь смерти".

Об этом в своем блоге на сайте "Киеввласть" заявил заместитель председателя ВО "Батькивщина", народный депутат Валерий Дубиль.

"Сейчас все медицинское и пациентское сообщество стоит на ушах: получит Супрун портфель министра, или Минздрав возглавит профессионал. На назначение нового министра больше надеются тяжелобольные, ведь халатное отношение к своей работе уже третий год ставит под вопрос жизни таких пациентов", - пишет народный избранник.

По его словам, в этом году "Очередь смерти" возникла по тем же причинам, что и в предыдущие годы. Во-первых, в Минздраве снова, как и в прошлом и позапрошлом году, закончились деньги на оплату лечения тяжелобольных пациентов за рубежом. Так, в 2019 успели пролечить только 235 человек. На оплату лечения тех, кому не успели помочь, нужно еще 700 млн грн. В Министерстве предлагают ждать следующего бюджетного года, тогда как каждый день ожидания приближает их к смерти.

"Пока процесс тотальной перезагрузки власти еще не коснулся правительства, мы видим повторение прошлогодней ситуации - на наши обоснованные требования о выделении дополнительных сумм на лечение пациентов, Правительство начинает играть в "бюрократический теннис ". Гройсман кивает на Минфин, ведь деньги - это его компетенция, Минфин кивает на Минздрав, ведь перераспределение денег по госпрограммам возможно только по инициативе распорядителя средств, а Минздрав кивает на Минфин - у него этих денег нет!!! Опять замкнутый круг нашей бюрократии", - пишет он.

Во-вторых, команда Минздрава полностью провалила развитие национальной системы трансплантации: развалила единственный эффективно работающий центр трансплантации костного мозга в Охматдете, выбросив высококвалифицированных специалистов на улицу, до сих пор не подготовилась к внедрению положений нового закона о трансплантации в 2019 году, из-за чего все трансплантации в нашей стране фактически остановились. Поэтому 112 млн грн, выделенных на нее, могут снова вместо лечения украинцев, пойти в пропасть. Нардеп пишет, что в случае, если старое руководство Минздрава останется при новой власти, эти средства просто перераспределят на покупку очередного оборудования или программного обеспечения, поставки которого будут ждать еще минимум два года.

"Только в этом году Минздрав отправил в Беларусь на трансплантацию почки 125 пациентов, заплатив за это более 300 млн грн. Украинская медицина же даже сейчас может делать более 80 трансплантаций почки в год, при этом стоимость проведения трансплантации минимум вдвое ниже, чем в Беларуси. А при умеренном развитии системы трансплантации за 1-2 года этот показатель можно увеличить минимум вдвое и практически полностью решить и проблему с необходимостью лечения таких пациентов за рубежом, и дефицита денег на подобные операции", - пишет народный избранник.

Валерий Дубиль отмечает, что его команда уже начала борьбу за выделение необходимой суммы на текущий год для спасения более 200 украинцев. Напомним, в прошлом именно Валерий Дубиль вместе с пациентскими организациями и родственниками тяжелобольных после многомесячной борьбы смог добиться от Минздрава дополнительного финансирования по этой программе.

Народный избранник считает, что единственный способ побороть "Очередь смерти" навсегда - срочно сменить руководство Минздрава на профессиональное, не "гасить пожар", а внедрить механизм, который их будет предусматривать.

"Системным решением должна стать не постоянная отправка пациентов на лечение за границу и трата наших бюджетных денег на развитие медицины в других странах, а развитие медицинских технологий в Украине".

Валерий Дубиль отметил, что фракция "Батькивщины" в Верховной Раде сделает все возможное, чтобы именно профессиональная команда возглавила Министерство здравоохранения в ближайшее время.