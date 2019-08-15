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15 августа 2019, четверг, 17:51 333
Политика 2019-08-15T19:30:04+03:00
Українські Новини
Кличко выиграл важный раунд в борьбе за местное самоуправление, - Фесенко

Кличко выиграл важный раунд в борьбе за местное самоуправление, - Фесенко

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко выиграл важный раунд в борьбе за сохранение прав киевлян на местное самоуправление. Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко в социальной сети Facebook.

"Сегодня Виталий Кличко выиграл важный раунд в борьбе за сохранение своих полномочий руководителя Киевской городской государственной администрации. Удалось это благодаря Правительству Гройсмана. И сам премьер, и Кабинет министров отказались рассматривать вопрос об освобождении Виталия Кличко с должности главы КГГА", - отметил Владимир Фесенко.

По его словам, такое решение Кабмина направлено на помощь Кличко в деле защиты прав киевлян на полноценное самоуправление.

"Это не просто акт солидарности с мэром Киева, это защита права киевлян выбирать мэра с полноценными полномочиями. Для Владимира Гройсмана это также и борьба за сохранение и продолжение реформы децентрализации. В этом контексте заслуживает внимания инициатива Гройсмана о необходимости в принятии новой редакции закона о столице Украины, который бы обеспечил и полноценные полномочия мэра Киева и механизмы функциональной реализации интересов государства в столице Украины", - уточнил политолог.

Политический эксперт считает, что в стране должна продолжаться реформа децентрализации.

"Иначе говоря, надо найти оптимальный баланс между местным самоуправлением, которое должно быть в Киеве, и его функциональным взаимодействием с системой государственного управления. И это можно сделать через продолжение реформы децентрализации. И как бы ни относились в команде президента Зеленского к Кличко, надо исходить из общих общественных интересов, а не банальной политической конъюнктуры", - резюмировал Владимир Фесенко.

Напомним, что 14 августа Кабмин отказался рассматривать представление председателя Офиса президента Андрея Богдана относительно освобождения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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