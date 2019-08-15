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15 августа 2019, четверг, 17:17 476
Экономика 2019-08-15T19:30:04+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Киев" назван лучшим в номинации "Аэропорты до 4 млн пассажиров" на Routes Silk Road 2019

Аэропорт "Киев" назван лучшим в номинации "Аэропорты до 4 млн пассажиров" на Routes Silk Road 2019

Василий Хмельницкий. Фото:
Василий Хмельницкий. Фото: "Зеркало недели"

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского признали лучшим в номинации "Аэропорты до 4 млн пассажиров" на международном авиационном форуме Routes Silk Road-2019. Об этом сообщается на официальном сайте Routes.

Масштабное мероприятие, объединяющее сотни мощных игроков авиаиндустрии, на этот раз состоялось в столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана).

Напомним, аэропорт "Киев" на 90% принадлежит украинскому предпринимателю, основателю инвестиционной группы UFuture Василию Хмельницкому.

"Моя компания консолидировала 90% акций аэропорта "Киев", последнюю сделку по покупке доли мы закрыли около трех лет назад. Остальная часть акций принадлежит управляющему партнеру, управление объектом находится полностью в его руках", — заявил бизнесмен в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, всю прибыль от деятельности аэропорта "Киев" руководство реинвестирует в развитие воздушных ворот. "Я не принимаю участия в операционной деятельности по всем своим бизнесам, занимаюсь стратегическими вопросами и развитием новых инновационных направлений", — подчеркнул Василий Хмельницкий.

Ранее в интервью "Экономической правде" он рассказал, что в случае с аэропортом "Киев" является "конкретным партнером города", а в строительство нового терминала он инвестировал 630 млн грн. "Это позитивный проект государственно-частного партнерства", — отметил основатель UFuture.

В 2018 году Ассоциация аэропортов Украины в рамках V Международной авиационной конференции и выставки "Аэроконгресс-2018" отметила "Киев" как лучший аэропорт в стране в номинации "Более 300 000 обслуженных за год пассажиров".

UFuture с главным офисом в Брюсселе объединяет бизнес-проекты и социальные инициативы предпринимателя Василия Хмельницкого. В ее состав входят девелоперская компания UDP, международный аэропорт "Киев", индустриальный парк "Белая Церковь", один из ведущих игроков рынка "зеленой" энергетики UDP Renewables, фармацевтическая компания "Биофарма", а также инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City. 

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