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15 августа 2019, четверг, 14:50 251
Силовые структуры 2019-08-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Убивший школьницу украинец скрывался в Польше: он задержан

Убивший школьницу украинец скрывался в Польше: он задержан

Диана Христенко. Фото: Информатор
Диана Христенко. Фото: Информатор

Польша передала Украине подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

По данным полиции, 24 августа 2018 года девушка пропала.

"24 августа 2018 года 17-летняя ученица местной школы Диана Хриненко ночью возвращалась домой с дискотеки. По дороге девушка общалась по телефону с парнем. Когда до двора осталось дойти около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ним прервалась", - говорится в сообщении.

Правоохранители организовали масштабные поиски пропавшей несовершеннолетней - обыскивали село, соседние населенные пункты и прилегающие территории.

Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте текущего года.

При проведении следственных и розыскных действий полиции удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел Знаменского района, его объявили в розыск.

Оказалось, что мужчина скрывался на территории Польши.

Польские правоохранители передали его украинским коллегам.

В четверг, 15 августа, полиция доставила задержанного в суд для избрания меры пресечения.

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