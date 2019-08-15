Убивший школьницу украинец скрывался в Польше: он задержан

Польша передала Украине подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.\r\nПо данным полиции, 24 августа 2018 года девушка пропала."24 августа 2018 года 17-летняя ученица местной школы Диана Хриненко ночью возвращалась домой с дискотеки. По дороге девушка общалась по телефону с парнем. Когда до двора осталось дойти около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ним прервалась", - говорится в сообщении.\r\nПравоохранители организовали масштабные поиски пропавшей несовершеннолетней - обыскивали село, соседние населенные пункты и прилегающие территории.\r\nПоиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте текущего года.\r\nПри проведении следственных и розыскных действий полиции удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел Знаменского района, его объявили в розыск.\r\nОказалось, что мужчина скрывался на территории Польши.\r\nПольские правоохранители передали его украинским коллегам.\r\n\r\nВ четверг, 15 августа, полиция доставила задержанного в суд для избрания меры пресечения.