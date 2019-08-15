Українець, що вбив школярку, переховувався в Польщі: він затриманий

Польща передала Україні підозрюваного у вбивстві 17-річної Діани Хріненко в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

За даними поліції, 24 серпня 2018 року дівчина пропала."24 серпня 2018 року 17-річна учениця місцевої школи Діана Хриненко вночі поверталася додому з дискотеки. По дорозі дівчина спілкувалася по телефону з хлопцем. Коли до двору залишилося дійти близько 300 метрів, дівчина голосно закричала і сказала хлопцеві, щоб той швидко дзвонив її матері, тому що на неї напали. Потім зв'язок з ним урвався", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці організували масштабні пошуки зниклої неповнолітньої - обшукували село, сусідні населені пункти та прилеглі території.

Пошуки зниклої дівчини тривали весь час, проте її останки знайшли тільки в березні поточного року.

При проведенні слідчих і розшукових дій поліції вдалося вийти на підозрюваного - 28-річного жителя одного із сіл Знам'янського району, його оголосили в розшук.

Виявилося, що чоловік переховувався на території Польщі.

Польські правоохоронці передали його українським колегам.

У четвер, 15 серпня, поліція доставила затриманого в суд для обрання запобіжного заходу.