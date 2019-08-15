подписаться на рассылку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 августа 2019, четверг, 14:47 227
Экономика 2019-08-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
Витренко обещает никогда не "кидать" Коломойского

Витренко обещает никогда не "кидать" Коломойского

"Идея погашения долгов "Нафтогаза" за газ перед "Укрнафтой" подразумевает расчет за 2 млрд куб м "старого" газа, который давно подан в систему и за который "Нафтогаз" не рассчитался, и расчет за 2 млрд куб м "нового" газа, который будет добыт и подан в систему. Расчет за эти объемы будет произведен на рыночных условиях с привязкой к цене газа на европейском рынке". Об этом в интервью порталу epravda.com.ua заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Чиновник сообщил, что не согласен с утверждениями о том, что "Укрнафта" продает свою нефть не по рыночной цене "приватовским" компаниям.

" Рыночная цена работает тогда, когда у вас много покупателей. У нас один НПЗ. Если вы хотите продать ему сырье, он не будет покупать нефть дороже, чем рыночная цена на готовый продукт минус стоимость переработки. Если вы ставите цену выше, он не купит", - подчеркнул Витренко.

Он так же считает, что "Приват" не осуществляет оперативного контроля над "Укрнафтой". Его, по мнению топ-менеджера "Нафтогаза" осуществляет только ее менеджмент, подконтрольный наблюдательному совету.

"Мы договаривались с миноритарными акционерами, что будем следовать принципам цивилизованного корпоративного управления. "Кидать" партнеров по бизнесу, в данном случае других акционеров "Укрнафты", тех же миноритариев, которых представляет Коломойский, - я никогда такого не делал и не собираюсь", - подчеркнул Юрий Витренко.

При этом Витренко подчеркнул, что у него нет никаких приятельских отношений с Игорем Коломойским. И он не слышал, чтобы тот лестно о нем отзывался. В то же время Юрий Витренко констатировал проведения успешных и конструктивных переговоры с Коломойским как с представителем миноритарных акционеров "Укрнафты".

Больше новостей о: Укрнафта Юрий Витренко НАК Нафтогаз Украины Игорь Коломойский

Архив
Новости
В Коломые стартует уникальный для Украины и Европы фестиваль автомотоавиатехники и качественной музыки "МСЛ Drive for Life Fest" 16:50 Пресс-релиз
Решение о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области, - Плачков 16:47
ФК "Динамо" назначил главным тренером Михайличенко 16:32
Приватбанк назвал "информационной атакой" заявление Дубинского об обысках в своих офисах 16:21
Жена Грымчака заявила, что он был вооружен пистолетом во время задержания 16:08
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok