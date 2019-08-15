Витренко обещает никогда не "кидать" Коломойского

"Идея погашения долгов "Нафтогаза" за газ перед "Укрнафтой" подразумевает расчет за 2 млрд куб м "старого" газа, который давно подан в систему и за который "Нафтогаз" не рассчитался, и расчет за 2 млрд куб м "нового" газа, который будет добыт и подан в систему. Расчет за эти объемы будет произведен на рыночных условиях с привязкой к цене газа на европейском рынке". Об этом в интервью порталу epravda.com.ua заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Чиновник сообщил, что не согласен с утверждениями о том, что "Укрнафта" продает свою нефть не по рыночной цене "приватовским" компаниям.

" Рыночная цена работает тогда, когда у вас много покупателей. У нас один НПЗ. Если вы хотите продать ему сырье, он не будет покупать нефть дороже, чем рыночная цена на готовый продукт минус стоимость переработки. Если вы ставите цену выше, он не купит", - подчеркнул Витренко.

Он так же считает, что "Приват" не осуществляет оперативного контроля над "Укрнафтой". Его, по мнению топ-менеджера "Нафтогаза" осуществляет только ее менеджмент, подконтрольный наблюдательному совету.

"Мы договаривались с миноритарными акционерами, что будем следовать принципам цивилизованного корпоративного управления. "Кидать" партнеров по бизнесу, в данном случае других акционеров "Укрнафты", тех же миноритариев, которых представляет Коломойский, - я никогда такого не делал и не собираюсь", - подчеркнул Юрий Витренко.

При этом Витренко подчеркнул, что у него нет никаких приятельских отношений с Игорем Коломойским. И он не слышал, чтобы тот лестно о нем отзывался. В то же время Юрий Витренко констатировал проведения успешных и конструктивных переговоры с Коломойским как с представителем миноритарных акционеров "Укрнафты".