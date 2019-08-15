Действия НАБУ по делу "Роттердам+" могут ввергнуть энергетику в кризис, - Плачков

Действия НАБУ по делу "Роттердам+" могут привести к возникновению в стране дефицита угля и кризиса в энергоотрасли. Об этом заявил Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в интервью журналисту.

Экс-министр напомнил, что до введения формулы "Роттердам+" из-за дефицита угля в Украине отключалась электроэнергия, и вывести тогда отрасль из кризиса позволило установлении экономически обоснованной цены на уголь.

"Ситуация стабилизировалась, когда ввели формулу "Роттердам+". Что это означает? Разрешается покупать уголь и ввозить по сложившейся на бирже цене на уголь. Это как бы импортная составляющая вот этой цены, импортный паритет. Почему? Потому что покупали уголь везде, и там, и там, и там. И для того, чтобы НКРЕ сказала: вы можете покупать, и мы закладываем цену не выше вот этой, которая сложилась на бирже в период за 1 год средняя. Не за какой-то месяц, где были скачки, - средняя. Что произошло? Вот эти компании генерирующие понимали перспективу, они могли закладывать в финансовые планы и т.д., они закупали уголь. И мы прожили один, два, три года без каких-то таких проблем с углем на складах и без отключения, ограничения электроэнергии", - сказал Плачков.

По его мнению, нынешние действия НАБУ по так называемому делу "Роттердам+" могут привести к возвращению кризисной ситуации трехлетней давности, поскольку уже сейчас запасы топлива на складах значительно меньше необходимых объемов.

"Когда сейчас опять начали кошмарить из-за каких-то мифов, которые не подтверждены, эту отрасль, мы пришли к чему? Опять возвращаемся на 3 года назад. На складах, сегодня август месяц, на складах 800 тысяч угля, притом что должно быть как минимум 2 миллиона, минимум 1,5, как это было в прошлом и позапрошлом году. И перспектив нет, где этот уголь покупать, и как", - сообщил Плачков.

Напомним, ранее Иван Плачков высказал уверенность, что после проверки реальных цен, по каким покупался уголь, вопрос с формулой "Роттердам+" закроется, и дело будет прекращено.

Эксперт Алексей Голобуцкий полагает, что дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам+".