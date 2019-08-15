20.08.19 11:00 Круглый стол: "Что произойдет с гривной до конца года"

20 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Что произойдет с гривной до конца года".\r\nОрганизатор: "Финансовый клуб".\r\n В качестве спикеров приглашены: \r\n\r\nДмитрий Сологуб, заместитель председателя правления НБУ;\r\nСергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка;\r\nСергей Мамедов, председатель правления банка "Глобус";\r\nАлексей Блинов, главный экономист Альфа-Банка;\r\n Наталья Шишацкая, начальник управления казначейства Банка Форвард;\r\nдругие представители банков.\r\n\r\nВ программе круглого стола: \r\n\r\nВнезапная ревальвация: что обусловило рекордное летнее укрепление гривны?\r\nКак долго будут действовать факторы в пользу сильной гривны?\r\nИсчезновение сезонности курсообразования или "традиционная" осенняя девальвация?\r\nВероятные курсовые "черные лебеди" от МВФ к ценам на экспортные товары Украины.\r\nРеагируют ли украинцы на курсовые колебания?\r\nКакие валютные риски могут "взорваться" в 2020-м году?\r\n\r\nМодератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. \r\nАккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net\r\n Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж