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15 августа 2019, четверг, 13:40 20
Пресс-центр 2019-08-15T13:47:59+03:00
Українські Новини
20.08.19 11:00 Круглый стол: "Что произойдет с гривной до конца года"

20.08.19 11:00 Круглый стол: "Что произойдет с гривной до конца года"

20 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Что произойдет с гривной до конца года".

Организатор: "Финансовый клуб".

В качестве спикеров приглашены:

  • Дмитрий Сологуб, заместитель председателя правления НБУ;
  • Сергей Наумов, председатель правления Пиреус Банка;
  • Сергей Мамедов, председатель правления банка "Глобус";
  • Алексей Блинов, главный экономист Альфа-Банка;
  • Наталья Шишацкая, начальник управления казначейства Банка Форвард;
  • другие представители банков.

В программе круглого стола:

  • Внезапная ревальвация: что обусловило рекордное летнее укрепление гривны?
  • Как долго будут действовать факторы в пользу сильной гривны?
  • Исчезновение сезонности курсообразования или "традиционная" осенняя девальвация?
  • Вероятные курсовые "черные лебеди" от МВФ к ценам на экспортные товары Украины.
  • Реагируют ли украинцы на курсовые колебания?
  • Какие валютные риски могут "взорваться" в 2020-м году?

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Аккредитация журналистов: +38050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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