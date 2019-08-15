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15 серпня 2019, четвер, 13:24 13
Прес-центр 2019-08-15T14:00:01+03:00
Українські Новини
20.08.19 11:00 Круглий стіл: "Що відбудеться з гривнею до кінця року"

20.08.19 11:00 Круглий стіл: "Що відбудеться з гривнею до кінця року"

20 серпня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Що відбудеться з гривнею до кінця року".

Організатор: "Фінансовий клуб".

В якості спікерів запрошені:

  • Дмитро Сологуб, заступник голови правління НБУ;
  • Сергій Наумов, голова правління Піреус Банку;
  • Сергій Мамедов, голова правління банку "Глобус";
  • Олексій Блінов, головний економіст Альфа-Банку;
  • Наталія Шишацька, начальник управління казначейства Банку Форвард;
  • інші представники банків.

В програмі круглого столу:

  • Раптова ревальвація: що обумовило рекордне літнє зміцнення гривні?
  • Як довго діятимуть чинники на користь сильної гривні?
  • Зникнення сезонності курсоутворення або "традиційна" осіння девальвація?
  • Ймовірні курсові "чорні лебеді": від МВФ до цін на експортні товари України. Чи реагують українці на курсові коливання?
  • Які валютні ризики можуть "вибухнути" в 2020-му році?

Модератором круглого стола виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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