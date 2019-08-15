20.08.19 11:00 Круглий стіл: "Що відбудеться з гривнею до кінця року"

20 серпня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Що відбудеться з гривнею до кінця року".\r\nОрганізатор: "Фінансовий клуб".\r\n В якості спікерів запрошені: \r\n\r\nДмитро Сологуб, заступник голови правління НБУ;\r\nСергій Наумов, голова правління Піреус Банку;\r\nСергій Мамедов, голова правління банку "Глобус";\r\nОлексій Блінов, головний економіст Альфа-Банку;\r\n Наталія Шишацька, начальник управління казначейства Банку Форвард;\r\nінші представники банків.\r\n\r\nВ програмі круглого столу: \r\n\r\nРаптова ревальвація: що обумовило рекордне літнє зміцнення гривні?\r\nЯк довго діятимуть чинники на користь сильної гривні?\r\nЗникнення сезонності курсоутворення або "традиційна" осіння девальвація?\r\nЙмовірні курсові "чорні лебеді": від МВФ до цін на експортні товари України. Чи реагують українці на курсові коливання?\r\nЯкі валютні ризики можуть "вибухнути" в 2020-му році?\r\n\r\nМодератором круглого стола виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.\r\nАкредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net \r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх