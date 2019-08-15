Киевстар улучшит условия для ряда контрактных абонентов

Абоненты 10 старых тарифных планов смогут пользоваться популярными услугами без дополнительной платы.

Киевстар с 01 сентября улучшает условия обслуживания для абонентов контрактных тарифов "Все за 350", "Все для VIP", "Все для VIP Extra", "Абсолютный Неограниченный", "Безлим Gold", "Безлим Platinum", "Киевстар 4G Premium (2018)", "Киевстар 4G Business (2018)", "Киевстар 4G Business VIP (2018)".

Абонентам будут предложены действующие тарифные планы Киевстар с улучшенными условиями для мобильного интернета, в том числе в сети 4G, а также новые услуги, которые в старых тарифах были доступны только за дополнительную плату. Например, абоненты смогут пользоваться неограниченным мобильным интернетом вместо лимитированного пакета мегабайтов, звонить на ряд популярных направлений за границу без дополнительной платы. Также без дополнительной платы они смогут пользоваться фиксированным интернетом оператора, приложением Kyivstar Go TV и Киевстар Футбол, Mobile ID и некоторыми сервисами от Microsoft.

При этом для абонентов большинства указанных тарифов стоимость пакета услуг останется без изменений, либо уменьшится на 10-20% либо. Для тарифных планов "Безлим Gold" и "Киевстар 4G Premium (2018)" стоимость пакета услуг вырастет на 5% но при этом абоненты получат много безлимитных сервисов, которые ранее были доступны за дополнительные средства.

Абоненты могут самостоятельно перейти в любой действующий тарифный план – даже с меньшей стоимостью обслуживания, либо компания сама предложит абоненту тарифный план, наиболее соответствующий профилю потребления.