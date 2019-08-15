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15 августа 2019, четверг, 11:11 886
Выборы 2019-08-15T13:00:02+03:00
Українські Новини
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд

Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд

Шестой апелляционный административный суд отказал кандидату в народные депутаты по 210 округу Сергею Коровченко в иске об отмене решений Черниговского окружного суда о признании действий противоправными в отношении установления итогов голосования, и о признании голосования на избирательном участке гериатрического пансионата недействительным, учитывая массовые фальсификации. Об этом стало известно из постановления Шестого апелляционного административного суда.

"Несмотря на все попытки Коровченко повлиять на ход выборов и судебных процессов, решение апелляционного суда - отказать в удовлетворении иска и оставить решение Черниговского окружного суда без изменений и признать выборы на участке гериатрического пансионата недействительными. Коровченко понимал, что без фальшивых голосов с этого участка он проигрывает выборы, поэтому его люди пытались дискредитировать представленные нами доказательства в рамках судебного процесса. Это не первый и не единственный случай. К сожалению, некоторые "политики" продолжают действовать методами из 90-х. Но мы не сомневались, что демократия и Закон одержат победу и суд примет честное решение, исходя из всех представленных доказательств фальсификации", - сказал адвокат Приходько Николай Торбеев.

Как известно, на 210 округе были зафиксированы массовые нарушения и фальсификации в пользу кандидата Сергея Коровченко. Так судами при рассмотрении дела было установлено фальсификации путем подделки списков избирателей на этом участке - внесение в них несуществующих лиц и мертвых душ, что, в свою очередь, однозначно должно привести к привлечению к уголовной ответственности членов УИК, которые это сделали. В суде в подтверждение этих вопиющих фактов были предоставлены неопровержимые доказательства, и суд признал голосование на этом участке незаконным.

Отныне ОИК 210 округа должен выполнить судебное решение - отменить сфальсифицированные результаты по участку в Козелецком гериатрическом пансионате и объявить честные результаты выборов.

По результатам голосования победу на выборах одерживает самовыдвиженец Борис Приходько.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Борис Приходько Сергей Коровченко

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