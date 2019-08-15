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15 августа 2019, четверг, 10:39 260
Происшествия 2019-08-15T12:30:03+03:00
Українські Новини
Почти кукурузник: В РФ самолет экстренно сел на поле кукурузы из-за чаек, есть пострадавшие

Почти кукурузник: В РФ самолет экстренно сел на поле кукурузы из-за чаек, есть пострадавшие

В Подмосковье утром, 15 августа, совершил аварийную посадку самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Он следовал рейсом в аннексированный Симферополь, пишут российские СМИ.

По данным издания "Медуза", на борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. При наборе высоты воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.

В результате происшествия экипаж посадил самолет на кукурузном поле около деревни Рыбаки, что приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковского. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

Сообщается, что пожара на борту А321 не было. По информации "Говорит Москва", в аварии пострадали десять человек, среди них - трое детей. Их с ушибами и ссадинами госпитализировали в Раменскую больницу.

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