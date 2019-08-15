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15 августа 2019, четверг, 09:09 107 Фото
Силовые структуры 2019-08-15T09:09:02+03:00
Українські Новини
Инспекторы Миссии ООН в ДР Конго проверили боеготовность украинских миротворцев к действиям в экстремальных ус

Инспекторы Миссии ООН в ДР Конго проверили боеготовность украинских миротворцев к действиям в экстремальных условиях

18 отдельный вертолетный отряд Вооруженных Сил Украины, который выполняет задачи Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, успешно прошел проверку на готовность к действиям в экстремальных условиях. Об этом Українським Новинам сообщил помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ Владислав Демьяненко.

Инспекция была проведена в соответствии с планом Миссии ООН по контролю подчиненных воинских контингентов. В составе группы по проверке и контролю оперативной готовности, которая инспектировала украинских вертолетчиков, работали офицеры миротворческих контингентов Индии, Уругвая и ЮАР.

Перед началом проверки состоялся брифинг, во время которого представителей комиссии ознакомили со структурой, задачами отдельного вертолетного отряда и особенностями их выполнения. Кроме этого, отвечая на вопрос инспекторов, командир отряда Иван Шоломий рассказал о подготовке экипажей отряда во время ночных полетов, боевых операций, к которым привлекались украинские миротворцы, и о огневой подготовке личного состава украинского подразделения.

По завершению брифинга действия украинских вертолетчиков на случай обострения ситуации проверили на практике. Для этого, по команде проверяющих, в лагере была объявлена учебная  боевая тревога. Комиссия следила за перемещением личного состава и военной техники, усилением охраны и обороны лагеря. Особое внимание уделили вопросам управления подразделениями через военные средства связи, отработке действий по эвакуации раненого во время отражения нападения условного противника на один из постов наблюдения и действий пожарной команды вертолетного отряда в случае пожара на объектах инфраструктуры лагеря.

Также в рамках инспекции в базовом лагере украинских миротворцев и на вертолетной площадке аэродрома Гома была проведена комплексная проверка вооружения, имущества, авиационной, автомобильной и специальной техники.

По завершению проверки офицеры из состава комиссии Миссии ООН отметили, что украинские миротворцы являются настоящими профессионалами военного дела и готовы выполнять возложенные на них задачи в любых условиях.

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